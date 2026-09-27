Iliaz Bobaj promovon në Sarandë librin me poezi “Të tjerat kuptohen” – VIDEO
Iliaz Bobaj promovon në Sarandë librin me poezi “Të tjerat kuptohen”
Libri “Të tjerat kuptohen” i shkrimtarit Iliaz Bobaj u promovua sot në Sarandë. Vëllimi përmban 148 poezi dhe u bë pjesë e një takimi që mblodhi krijues, përfaqësues të klubeve letrare, dashamirës të letërsisë dhe të ftuar. Aktiviteti u organizua nga Klubi i Krijuesve Jonianë në Sarandë, Klubi Letrar “Let-Art Delvinë” dhe Shoqata Kulturore–Atdhetare “Lazërati” në Gjirokastër. Përmes këtij bashkëpunimi, promovimi bashkoi në Sarandë krijues nga qytete me të cilat lidhet edhe rrugëtimi jetësor e letrar i autorit.
Takimin e hapi kryetari i Klubit të Krijuesve Jonianë, Hekuran Halili. Në vijim folën Odise Kote dhe kryetari i Klubit Letrar “Let-Art Delvinë”, Panajot Zoto. Poezi nga vëllimi u recituan nga Klevisa dhe Agron Mema, duke i dhënë publikut mundësinë të dëgjonte pjesë nga libri. Gjatë aktivitetit morën fjalën edhe Marjeta Shatro Rrapaj, Natasha Xhelili dhe Panajot Boli.
Iliaz Bobaj është i njohur për krijimtarinë e tij poetike dhe për fabulat. Në këto të fundit, humori dhe ironia shërbejnë shpesh për të trajtuar dukuri të jetës shoqërore. Ai ka shkruar ndër të tjera librat me fabula “Dora dhe faqja”, “Dhelpra dhe gjyqtari” dhe “Shkolla e diplomacisë”.
Krijimtaria e tij përfshin edhe poezinë lirike, ku zënë vend tema si dashuria, malli, vendlindja dhe përjetimet e emigrimit. Me promovimin e “Të tjerat kuptohen”, publiku në Sarandë pati rastin të njihej nga afër me këtë pjesë të veprës së autorit dhe të dëgjonte poezi të përfshira në vëllimin e ri.
Bobaj ka jetuar e punuar për vite në Delvinë si mësues i matematikës dhe fizikës, ndërsa më pas është vendosur në Patra të Greqisë. Krahas veprave të tij, ai është marrë edhe me përkthime, duke kontribuar në njohjen e letërsisë shqipe dhe asaj greke. Saranda Web
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