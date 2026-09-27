Auron Tare kritikon videon e Ramës për Butrintin: “Parku nuk mbaron te porta e qytetit antik”
Auron Tare kritikon videon e Ramës për Butrintin: “Parku nuk mbaron te porta e qytetit antik”
Një video e publikuar në Instagramin e kryeministrit Edi Rama për punimet në Butrint ka sjellë reagimin e Auron Tares. Në shkrimin e tij “Kino Ditari Butrinti, midis Propagandës dhe Realitetit”, ai kërkon që administrimi i parkut të vlerësohet në të gjithë territorin e tij, përtej ndërhyrjeve që shfaqen në pamjet promovuese.
Auron Tare ka reaguar ndaj një videoje të publikuar në profilin e kryeministrit Edi Rama, ku paraqiten punime në qytetin antik të Butrintit dhe ndërhyrje në infrastrukturën për vizitorët. Tare nuk e mohon se disa prej këtyre punimeve mund të jenë të dobishme, por thotë se videoja lë jashtë probleme që, sipas tij, vazhdojnë të jenë të dukshme në park.
Në shkrimin e titulluar “Kino Ditari Butrinti, midis Propagandës dhe Realitetit”, ai ngre fillimisht një pyetje për gjendjen e objekteve që paraqiten si të dëmtuara përpara ndërhyrjeve: nëse ato janë lënë të degradojnë për vite me radhë, kush mban përgjegjësi për periudhën kur Butrinti administrohej drejtpërdrejt nga institucionet shtetërore?
Për Taren, debati nuk mund të kufizohet te teatri, bazilika apo monumentet brenda qytetit antik. Ai kujton se Butrinti është edhe një territor natyror e arkeologjik më i gjerë, ku përfshihen laguna, peizazhi historik dhe monumente jashtë itinerarit të zakonshëm të vizitorëve. Edhe UNESCO e përshkruan Butrintin si një pasuri ku vlerat arkeologjike ndërthuren me ato natyrore. UNESCO World Heritage Centre
Në këtë pjesë të parkut, Tare veçon Kalivon, Diaporitin, gjurmët e ujësjellësit romak dhe monumentet në fushën e Vrinës. Sipas tij, këto zona nuk marrin vëmendjen që u kushtohet monumenteve të qytetit antik. Ai kërkon të bëhen publike të dhëna për kërkimet arkeologjike, projektet e konservimit, monitorimin dhe investimet në këto objekte. Pretendimet e tij se në disa prej tyre nuk ka projekte apo vizitorë nuk shoqërohen në shkrim me të dhëna të verifikueshme.
Një tjetër shqetësim që Tare ngre lidhet me kufijtë dhe mbrojtjen e territorit të parkut, si edhe me rrugën e unazës së Ksamilit dhe presionin e ndërtimeve. Këto çështje janë trajtuar edhe nga Komiteti i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s. Në vendimin e vitit 2026, Komiteti i kërkon Shqipërisë të sqarojë si mbrohen zonat e pasurisë botërore dhe të zonës së saj mbrojtëse që ndodhen jashtë Parkut Kombëtar. Ai shpreh gjithashtu shqetësim për ndërhyrjet e lidhura me rrugën e Ksamilit dhe kërkon dokumentacionin përkatës për shqyrtim. 48 COM 7B.26
Tare përmend edhe gardhe, porta metalike dhe kufizime të kalimit në hapësirën nga Ksamili drejt Kanalit të Vivarit, si dhe hedhjen e mbetjeve pranë hyrjes së parkut nga ana e Ksamilit. Këto janë përshkrime të tij për gjendjen në terren, të cilat kërkojnë verifikim dhe përgjigje nga institucionet përgjegjëse.
Në shkrim ngrihen pyetje edhe për mënyrën si kryhet konservimi, për stafin profesional, sigurinë e territorit dhe përfshirjen e artizanëve vendas në ekonominë e parkut. Tare kërkon, mbi të gjitha, transparencë për të ardhurat që gjeneron Butrinti dhe për mënyrën si përdoren ato.
“Sa para gjeneron Butrinti dhe ku shkojnë ato para?” është pyetja me të cilën ai përmbledh kritikën ndaj administrimit. Sipas Tares, rezultatet duhen matur me gjendjen e monumenteve, mbrojtjen e territorit, kërkimin shkencor, aksesin publik dhe përfitimet për komunitetin lokal, jo vetëm me pamjet e një videoje promovuese.
Shkrimi i Tares është një reagim kritik ndaj videos së kryeministrit dhe administrimit të Butrintit. Për një pasqyrë të plotë të çështjeve që ai ngre, nevojiten të dhëna dhe qëndrime publike edhe nga institucionet shtetërore dhe struktura që administron qytetin antik. Saranda Web
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