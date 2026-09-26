Shpërthim në qendër të Athinës, mes viktimave gjenden edhe 3 shqiptarë
Shpërthim në qendër të Athinës, mes viktimave gjenden edhe 3 shqiptarë
Tre shtetas shqiptaro-amerikanë janë mes personave që dyshohet se ndodheshin në ndërtesën e shembur pas shpërthimit të së premtes në lagjen Plaka të Athinës. Ata janë identifikuar në raportimet mediatike si Florin Hoxha, motra e tij Florida Hoxha dhe bashkëshortja e Florinit, Eris Cani. Familjarët kishin udhëtuar në Athinë për turizëm dhe qëndronin në një apartament me qira afatshkurtër.
Bashkë me ta në apartament ishte Ian Alexander Kirkpatrick, bashkëshorti i Florida Hoxhës. Në katin tjetër të ndërtesës banonte një çift të moshuar, Edmond Hings dhe Athina Papapresku. Identitetet dhe lidhjet familjare janë raportuar nga mediat shqiptare; autoritetet greke nuk kanë publikuar ende një listë përfundimtare të viktimave.
Shpërthimi ndodhi mëngjesin e 25 shtatorit në një ndërtesë në rrugën Lysikratous. Godina u shemb, ndërsa vala goditëse dëmtoi edhe prona fqinje. Ekipet e shpëtimit vijojnë kërkimet mes rrënojave. Sipas përditësimit të konfirmuar nga televizioni publik grek ERT, është nxjerrë trupi i pajetë i një gruaje; raportimet për gjetjen e trupave të tjerë dhe bilancin përfundimtar kërkojnë ende konfirmim zyrtar.
Shkaku i shpërthimit mbetet nën hetim. Dyshimet paraprake lidhen me gazin, por vendi dhe mënyra se si mund të ketë ndodhur një rrjedhje nuk janë përcaktuar ende nga autoritetet. Krahas kërkimeve për personat e zhdukur, po kontrollohet edhe qëndrueshmëria e ndërtesave përreth.
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