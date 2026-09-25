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Një tjetër aksident pranë Urës së Gajdarit, përplasen dy automjete

25/09/2617:34

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Një tjetër aksident pranë Urës së Gajdarit, përplasen dy automjete

Një tjetër aksident rrugor është regjistruar pasditen e sotme pranë rrethrrotullimit të Urës së Gajdarit, në hyrje të Sarandës.

 

Një tjetër aksident pranë Urës së Gajdarit, përplasen dy automjete

 

Në aksident janë përfshirë dy automjete, të cilat kanë pësuar dëmtime të konsiderueshme materiale. Fatmirësisht, nuk raportohet për persona të lënduar.

 

Ky është një tjetër aksident i regjistruar sot në këtë zonë, ndërsa pas një periudhe të gjatë pa reshje, shiu i parë i ka bërë rrugët veçanërisht të rrëshqitshme.

 

Drejtuesve të automjeteve u bëhet apel të tregojnë kujdes të shtuar, të ulin shpejtësinë dhe të ruajnë distancën e sigurisë, veçanërisht në kthesa dhe kryqëzime. Saranda Web

 

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