Dyqani NEPTUN Sarandë kërkon Shitës/e dhe punonjës magazine

26/09/258:38

Dyqani Neptun në Sarandë, pjesë e rrjetit më të madh të dyqaneve te shitjes së paisjeve elektroshtëpiake kërkon te zgjeroj stafin shitës dhe punonjës magazine.

 

Kërkesat per stafin shitës:

 

-Të jeni të orientuar në shërbimin ndaj klientit.
-Të aftë të punojnë në grup;
-Të jenë të gatshëm të punoni me orar fleksibël dhe turne
-Gjuhë e huaj perben avantazh

Ofrohen:

-Kushte shumë të mira pune;
-Pagesë e favorshme dhe me bonus
-Mundësi zhvillimi në karrierë brenda dyqanit por dhe ne rrjetin Neptun.

 

Të interesuarit të dërgojnë CV-në në adresën e e-mailit: [email protected] ose telefononi në numrin e telefonit 068 854 2046

 

Neptun Sarande saranda web

 

ℹ️ Ky është një njoftim informues nga Saranda Web. Për përmbajtjen është përgjegjës punëdhënësi.

 

