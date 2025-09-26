Dyqani NEPTUN Sarandë kërkon Shitës/e dhe punonjës magazine
Dyqani Neptun në Sarandë, pjesë e rrjetit më të madh të dyqaneve te shitjes së paisjeve elektroshtëpiake kërkon te zgjeroj stafin shitës dhe punonjës magazine.
Kërkesat per stafin shitës:
-Të jeni të orientuar në shërbimin ndaj klientit.
-Të aftë të punojnë në grup;
-Të jenë të gatshëm të punoni me orar fleksibël dhe turne
-Gjuhë e huaj perben avantazh
Ofrohen:
-Kushte shumë të mira pune;
-Pagesë e favorshme dhe me bonus
-Mundësi zhvillimi në karrierë brenda dyqanit por dhe ne rrjetin Neptun.
Të interesuarit të dërgojnë CV-në në adresën e e-mailit: [email protected] ose telefononi në numrin e telefonit 068 854 2046
Ky është një njoftim informues nga Saranda Web. Për përmbajtjen është përgjegjës punëdhënësi.
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire