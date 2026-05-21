Agjencia Turistike LEKA TOURS kërkon Guide turistike në Sarandë
Agjencia turistike Leka Tours, që operon në qytetin e Sarandës në fushën e tureve ditore dhe shërbimeve turistike, kërkon të punësojë Shofer dhe Guide turistike.
Kandidatët preferohen të kenë eksperiencë në turizëm, njohje të gjuhëve të huaja, si dhe aftësi të mira komunikimi dhe bashkëpunimi. Kërkohet gjithashtu seriozitet në punë dhe pasion për udhëtimet dhe kontaktin me njerëzit.
📍 Vendi i punës: Sarandë
Kontakt: 069 36 57 994
Të interesuarit mund të kontaktojnë në numrin e mësipërm për më shumë informacion.
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
