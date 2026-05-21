Një kandidat: PD Sarandë mobilizohet për pjesëmarrje masive në votimin për Berishën. “Garë” historike në PD: Sali Berisha kandidati i vetëm, dega e Sarandës mobilizohet për të “maskuar” zgjedhjet si votëbesim

 

 

Një proces që ngjan më shumë me referendum koreano-verior sesa me zgjedhje të brendshme partie pritet të zhvillohet këtë të shtunë në degën e Partisë Demokratike në Sarandë, ku anëtarësia është thirrur të marrë pjesë në “votëbesimin” për kryetarin e partisë. Në garë ndodhet vetëm një kandidat: Sali Berisha.

 

Meqenëse fjala “zgjedhje” do të tingëllonte disi e ekzagjeruar në mungesë totale rivalësh, strukturat e PD-së kanë zgjedhur termin më kreativ “votëbesim”, për t’i dhënë procesit një atmosferë suspense-i demokratik.

 

PD Sarandë u bën thirrje demokratëve të marrin pjesë masivisht në këtë ushtrim solemn të demokracisë me rezultat të paracaktuar:

 

“Ditën e shtunë, më 23 Maj 2026, zhvillohet procesi i votëbesimit për Kryetarin e Partisë Demokratike të Shqipërisë. Procesi zhvillohet sipas parimit ‘Një anëtar, një votë’. Orari i votimit: 08:00 – 18:00. Qendra e votimit do të jetë pranë selisë së degës. Ftohen të gjithë anëtarët të marrin pjesë në këtë proces votëbesimi. Ju lutemi të paraqiteni para komisionit me kartën e anëtarësisë dhe një mjet identifikimi.”

 

Demokratët e Sarandës pritet të përballen kështu me sfidën më të madhe politike të vitit: si të votojnë për të vetmin emër në fletë pa krijuar konfuzion në kuti. Saranda Web

 

