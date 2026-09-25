Supermarket MIRELI në Ksamil kërkon punonjës/e staf vjetor. Ofrohet transporti
Supermarket MIRELI në Ksamil kërkon të punësojë
• Ekonomist/e të brendshme
• Kasier/e
• Punëtor/e sallamerie
• Sistemues/e raftesh.
Kërkohet eksperiencë pune. Ofrohet pagë shumë e mirë, punësim gjatë gjithë vitit dhe transport i përfshirë.
Nëse dëshironi të punoni në një ambient modern dhe profesional, kontaktoni në 069 428 7675
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