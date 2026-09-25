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Supermarket MIRELI në Ksamil kërkon punonjës/e staf vjetor. Ofrohet transporti

25/09/2619:50

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Supermarket MIRELIKsamil kërkon të punësojë

• Ekonomist/e të brendshme
• Kasier/e
• Punëtor/e sallamerie
• Sistemues/e raftesh.

 

Kërkohet eksperiencë pune. Ofrohet pagë shumë e mirë, punësim gjatë gjithë vitit dhe transport i përfshirë.

 

Nëse dëshironi të punoni në një ambient modern dhe profesional, kontaktoni në 069 428 7675

 

 

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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