Natasha Xhelili promovon librin “Perdja e Mbrëmjes” – VIDEO

Natasha Xhelili promovon librin e ri me tregime “PERDJA E MBRËMJES” në një aktivitet të veçantë kulturor

Në një takim të mbushur me emocion dhe pasion për letërsinë, shkrimtarja e njohur Natasha Xhelili promovoi librin e saj më të fundit me tregime, të titulluar “PERDJA E MBRËMJES”. Aktiviteti u zhvillua në Sarandë dhe u organizua në bashkëpunim mes Klubit të Krijuesve Jonianë dhe krijuesve të Let-Art Delvinë, duke sjellë së bashku emra të shquar të fushës së letrave dhe artit në rajonin e jugut.

Veprimtaria nisi me një fjalë hapëse nga Hekuran Halili, kryetar i Klubit të Krijuesve Jonianë, i cili theksoi rëndësinë që ka krijimtaria e Natasha Xhelilit në pasurimin e fondit letrar bashkëkohor shqiptar. Ai e vlerësoi librin “Perdja e Mbrëmjes” si një përmbledhje tregimesh të fuqishme, që përmes një gjuhe të thjeshtë dhe të ndjerë, arrin të prekë thellë shpirtin e lexuesit.

Më tej, fjalën e mori Panajot Zoto, kryetar i krijuesve të Delvinës “Let-Art”, i cili vuri në dukje harmoninë dhe bashkëpunimin kulturor që ky aktivitet përçon, duke sjellë pranë njëri-tjetrit krijues të Sarandës, Delvinës dhe më gjerë. Zoto vlerësoi Natasha Xhelilin si një zë të fuqishëm dhe të veçantë në letërsinë bashkëkohore shqiptare.

Një analizë më të thelluar mbi librin e solli kritiku i njohur letrar Timo Mërkuri, i cili u ndal në ndërtimin stilistik të tregimeve, temat universale që përshkruajnë veprën, si dhe mënyrën si autorja ndërthur realen me imagjinaren. Ai e cilësoi “Perdja e Mbrëmjes” si një mozaik rrëfimesh që ftojnë lexuesin në një udhëtim reflektues mbi jetën, ëndrrat dhe humbjet njerëzore.

VIDEO E PROMOVIMIT TË LIBRIT TË NATASHA XHELILI

Në këtë promovim mori pjesë edhe gazetari dhe shkrimtari Panajot Boli, aktualisht drejtor i shkollës së Mesopotamit, i cili ndau me të pranishmit emocionet që i ngjalli leximi i librit. Ai theksoi se tregimet e Natasha Xhelilit, përmes thjeshtësisë së tyre, bartin një thellësi filozofike që e bën lexuesin të ndalojë dhe të mendojë.

Gjithashtu, mendimet dhe përshtypjet e tyre për librin i ndanë edhe krijuesit e tjerë, të cilët vlerësuan stilin e veçantë të autores dhe përkushtimin e saj ndaj artit të fjalës së shkruar.

Në fund të aktivitetit, shkrimtarja Natasha Xhelili falenderoi të gjithë të pranishmit, organizatorët, bashkëpunëtorët dhe lexuesit për mbështetjen e treguar. Ajo u shpreh se libri “Perdja e Mbrëmjes” është një pjesë e shpirtit të saj, një rrëfim i sinqertë i ndjenjave dhe përjetimeve njerëzore, që ajo dëshiron ta ndajë me publikun.

Ky promovim shënoi një tjetër moment të rëndësishëm për jetën kulturore në Sarandë, duke treguar se letërsia dhe arti mbeten ura të fuqishme që lidhin komunitetet dhe frymëzojnë brezat e rinj të krijuesve.

Natasha Xhelili u lind më 28 shkurt 1975 në Krahës të Tepelenës. Studimet e para i kreu në vendlindje, ndërsa të mesmet i përfundoi në shkollën pedagogjike “Luigj Gurakuqi” në Elbasan. Më pas, ndoqi studimet e larta në Universitetin “Eqerem Çabej” në Gjirokastër, ku u diplomua në degën Gjuhë dhe Letërsi Shqipe. Dashurinë për letërsinë Natasha Xhelili e nisi që në fëmijëri, duke shkruar poezitë e para në moshën 10-vjeçare.

Në vitin 2000, botoi ciklin e parë me poezi në shtypin letrar. Përveç poezisë, ajo është aktive edhe në prozë dhe kritika letrare, duke pasqyruar mendimet e saj për dukuri dhe drejtime të ndryshme në letërsinë bashkëkohore. Në shtator të vitit 2013 botoi librin e parë me poezi “Mali sheh ëndërr”, ndërsa një vit më pas, në shtator 2014, publikoi vëllimin me tregime “Perdja e Mbrëmjes”.

Aktualisht, Natasha Xhelili jeton në Delvinë dhe punon si mësuese, duke vazhduar të kontribuojë aktivisht në jetën kulturore të komunitetit.

