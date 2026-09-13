Butrinti fiton derbin e jugut, mposht Delvinën 0-1 dhe e nis sezonin me 3 pikë – VIDEO
Butrinti fiton derbin e jugut, mposht Delvinën dhe e nis sezonin me 3 pikë
Butrinti ka dalë fitues nga derbi i jugut përballë Delvinës, duke triumfuar me rezultatin 0-1 në ndeshjen e luajtur këtë të diel në Delvinë, e vlefshme për javën e parë të Kategorisë së Dytë, Grupi B. Rezultati konfirmohet edhe nga rezultatet zyrtare të raportuara pas përfundimit të takimeve të sotme.
Një ndeshje e luftuar dhe me shumë rivalitet u vendos nga K. Basha, i cili në minutën e 24-t realizoi golin e vetëm të takimit. Sulmuesi i Butrintit gjeti rrugën e rrjetës në pjesën e parë dhe avantazhi i krijuar prej tij rezultoi i mjaftueshëm që skuadra sarandiote të largohej nga Delvina me tri pikë.
Delvina kërkoi të reagonte dhe gjatë pjesës së dytë trajneri ndërhyri edhe me zëvendësime, por Butrinti u tregua i kujdesshëm në administrimin e rezultatit. Ndeshja pati edhe shumë ndërhyrje të forta e kartonë.
Situata u bë edhe më e vështirë për vendasit në fundin e takimit, kur Donou J., i ndëshkuar më herët me karton të verdhë, mori edhe kartonin e dytë dhe la Delvinën me dhjetë futbollistë.
Butrinti rezistoi deri në vërshëllimën përfundimtare dhe siguroi kështu fitoren 0-1 në transfertë, duke e nisur sezonin e ri me tri pikë dhe, mbi të gjitha, me sukses në një prej ndeshjeve më të ndjera për dy qytetet fqinje.
Formacionet
DELVINA:
Dardabella E., Peçi G., Horipelaye Yisa A., Ruçi R., Gjeci I., Grimci F., Malaj B., Donou J., Emassi Takoumbe P., Fakaj B., Ahmetaj A.
Në stol: Pipiko R., Selman F., Nikolla K., Rushiti B., Harizi N., Gaba A., Rosaj B., Odedeyi T., Caushaj M.
BUTRINTI:
Qarri B., Gjata E., Culli S., Bregova D., Basha K., Kolonja A., Ferreira Buranelli G., Mounde Ekango F., Myderosi B., Ibrahim G., Mërkuri M.
Në stol: Papa Mamadou L., Kosta M., Bajrami L., Culli F., Mendoza Padilla A., Ba B., Thanasi A., Asllani A., Alijaj D., Batha I.
Zëvendësimet
Te Delvina, Caushaj M. zëvendësoi Ahmetaj A. në minutën 46; Nikolla K. hyri për Ruçi R. në të 64-ën dhe më pas Rushiti B. zëvendësoi Caushaj M. në minutën 85.
Te Butrinti, Alijaj D. hyri për Gjata E. në minutën 56; Mendoza Padilla A. zëvendësoi Ferreira Buranelli G. në të 77-ën, ndërsa në minutën 86 u aktivizuan Asllani A. për Mërkuri M. dhe Thanasi A. për Kolonja A.
Delvina 0-1 Butrinti
⚽ 24′ K. Basha
Me suksesin në Delvinë, Butrinti merr tri pikët e para të kampionatit dhe fiton menjëherë derbin e jugut, duke dhënë një sinjal pozitiv që në javën e parë të sezonit. Saranda Web
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
Suvenire nga Saranda
13/09/2619:19
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 13
13/09/2619:19
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 24
13/09/2619:19
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 25
13/09/2619:19
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 19
13/09/2619:19