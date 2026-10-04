Ndryshime të reja për legalizimet: Afat 30 ditë dhe mbyllje dosjeje për ata që pengojnë verifikimet

Pengon matjet e Kadastrës? Projektligji parashikon përjashtim nga legalizimi
Qytetarët që pengojnë punonjësit e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës (ASHK) të kryejnë matjet dhe verifikimet në terren rrezikojnë që objekti i tyre të përjashtohet nga procesi i legalizimit.
Kjo masë parashikohet në projektligjin me ndryshime në ligjin për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë. Drafti vendos procedura dhe afate të reja për trajtimin e ndërtimeve pa leje dhe objekteve pa titull pronësie.
Për ndërtimet pa leje, nëse poseduesi nuk lejon punonjësit e ASHK-së të verifikojnë objektin në terren dhe të përditësojnë të dhënat për gjendjen e tij, projektligji parashikon përjashtimin nga procesi i legalizimit.
Procedura është disi ndryshe për objektet pa titull pronësie dhe truallin funksional të lidhur me to. Nëse poseduesi nuk lejon kryerjen e matjeve, dosja fillimisht pezullohet për 30 ditë.
Pas përfundimit të këtij afati, Kadastra kryen një tjetër verifikim në terren. Nëse edhe në këtë rast poseduesi pengon evidentimin e objektit, procedura e kalimit në pronësi mbyllet.
Projektligji përcakton edhe mënyrën e veprimit kur nuk mund të identifikohet personi që posedon një ndërtim pa leje.
Në këto raste, ASHK duhet të publikojë njoftimin në njësinë administrative përkatëse, në drejtorinë vendore dhe në faqen zyrtare të institucionit.
Nëse brenda 90 ditëve nuk paraqitet askush që të provojë posedimin e objektit, Kadastra merr vendim për moslegalizimin. Më pas vihen në dijeni edhe strukturat përgjegjëse për inspektimin dhe kontrollin e territorit.
Një tjetër ndryshim lidhet me parcelat ku është miratuar një leje zhvillimi ose leje ndërtimi, por ku ndodhen ndërtime informale.
Autoriteti përgjegjës për territorin mund t’i kërkojë ASHK-së që procedura për objektin pa leje të përfundojë brenda 30 ditëve, kundrejt një tarife shtesë.
Kur ekziston një aplikim i mëparshëm për legalizim, kërkohet edhe autorizimi i poseduesit. Projektligji parashikon gjithashtu që procedura të mund të nisë edhe kur për objektin nuk është bërë më parë aplikim. Në këtë rast, ASHK kryen evidentimin në terren dhe në përfundim merr vendimin për statusin e objektit.
Afati 30-ditor nuk do të thotë se objekti legalizohet automatikisht. Brenda këtij afati synohet të merret një vendim përfundimtar nëse objekti plotëson ose jo kushtet për legalizim.
Ndryshimet synojnë të shmangin zvarritjen e procedurave në parcela ku janë parashikuar projekte të reja zhvillimi apo ndërtimi, por ku vazhdojnë të ekzistojnë ndërtime informale me status të pazgjidhur.
Në të njëjtën kohë, projektligji vendos afate dhe pasoja konkrete për poseduesit që pengojnë verifikimet e Kadastrës, deri në përjashtimin nga legalizimi ose mbylljen e procedurës së kalimit në pronësi.
E rëndësishme: këto ndryshime janë ende në fazën e projektligjit dhe nuk kanë hyrë në fuqi. Rregullat e reja do të zbatohen vetëm nëse miratohen përfundimisht dhe ligji hyn në fuqi. Saranda Web