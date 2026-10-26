Bougainville Bay & Spa në Sarandë kërkon Elektriçist dhe Mirëmbajtës hoteli

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Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
Për informacione dhe aplikime Kontaktoni +355 68 648 0086
Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
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Butrinti fiton në transfertë ndaj Devollit, ngjitet në vendin e dytë dhe vijon garën për kreunLexoni më shumë
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