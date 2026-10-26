Bougainville Bay & Spa në Sarandë kërkon Elektriçist dhe Mirëmbajtës hoteli

Art & Tourism Development Group kërkon të punësojë për strukturën hoteliere Bougainville Bay në Sarandë:
Elektriçist
Mirëmbajtës hoteli

Për informacione dhe aplikime Kontaktoni +355 68 648 0086

Art & Tourism Development Group kërkon të punësojë për strukturën hoteliere Bougainville Bay në Sarandë

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