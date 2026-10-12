Progonati shpk kërkon të punësojë Agjent Shitjesh në Sarandë

Progonati SHPK kërkon të punësojë Agjent Shitjesh (parashitje) për zonën e Sarandës.
Kushtet e punës:
– Pagë e kënaqshme
– Bonuse mbi bazë performance
Kërkesat kryesore:
– Mosha e preferuar: 25–45 vjeç
– Aftësi të mira komunikuese me klientët
– Leje drejtimi, kategoria B
Kriteret e aplikimit:
– Arsim i mesëm (preferohet arsim i lartë)
– Eksperiencë pune minimale 1–2 vite në fushën e shitjeve
– Sjellje korrekte dhe aftësi për krijimin e marrëdhënieve të qëndrueshme me klientët
– Aftësi shumë të mira për të punuar në grup
Për më shumë informacion: 069 209 9066
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