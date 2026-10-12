Progonati shpk kërkon të punësojë Agjent Shitjesh në Sarandë

Progonati SHPK kërkon të punësojë Agjent Shitjesh (parashitje) për zonën e Sarandës.

Kushtet e punës:

 – Pagë e kënaqshme

 – Bonuse mbi bazë performance

Kërkesat kryesore:

 – Mosha e preferuar: 25–45 vjeç

 – Aftësi të mira komunikuese me klientët

 – Leje drejtimi, kategoria B

Kriteret e aplikimit:

 – Arsim i mesëm (preferohet arsim i lartë)

 – Eksperiencë pune minimale 1–2 vite në fushën e shitjeve

 – Sjellje korrekte dhe aftësi për krijimin e marrëdhënieve të qëndrueshme me klientët

 – Aftësi shumë të mira për të punuar në grup

Për më shumë informacion: 069 209 9066

 

Progonati shpk kërkon të punësojë Agjent Shitjesh në Sarandë

 

ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përmbajtja është përgjegjësi e punëdhënësit.

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