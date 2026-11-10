Natasha në Sarandë përfundon në spital pas ndërhyrjes së OSHEE dhe Policisë, reagon edhe Ina Zhupa

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Tensione në Sarandë për ndërprerjen e energjisë në një objekt me qira, Natasha përfundon në spital – Reagon edhe Ina Zhupa

Natasha në Sarandë ka përfunduar në spital pas tensioneve të krijuara gjatë një ndërhyrjeje të OSHEE-së, në prani të Policisë, për ndërprerjen e energjisë elektrike në objektin që ajo ka marrë me qira. Ngjarja ka ndodhur gjatë ditës së sotme, 10 nëntor, ndërsa në vendngjarje ka qenë e pranishme edhe deputetja Ina Zhupa.

Ngjarja ka ndodhur gjatë ditës së sotme, kur punonjësit e OSHEE-së, të shoqëruar nga efektivë të policisë, kanë shkuar për të ndërprerë furnizimin me energji elektrike në objektin që Natasha ka marrë me qira në Sarandë.

Natasha e ka kundërshtuar ndërhyrjen, duke pretenduar se nuk ka asnjë detyrim të papaguar ndaj OSHEE-së dhe se ndërprerja e energjisë po përdoret si një mënyrë për ta detyruar të largohet nga objekti. “Kam paguar të gjitha faturat e energjisë elektrike”, ka deklaruar ajo, duke e cilësuar ndërhyrjen si një formë presioni ndaj saj.

Gjatë momenteve të tensionit dhe ndërhyrjes së policisë, Natasha ka humbur ndjenjat. Në vendngjarje është thirrur ambulanca, e cila e ka transportuar në spital për të marrë ndihmë mjekësore. Nga ana tjetër, OSHEE ka pretenduar se ndërprerja e energjisë elektrike është kërkuar nga pronari i objektit dhe se punonjësit e saj kishin detyrimin ta zbatonin këtë kërkesë.

Në vendngjarje edhe deputetja Ina Zhupa. Gjatë incidenteve ka qenë e pranishme edhe deputetja Ina Zhupa, e cila ka reaguar ndaj pranisë dhe veprimeve të efektivëve të policisë. “Ikni dhe u thoni shefave tuaj se kemi punë më të rëndësishme për rendin dhe sigurinë në Sarandë”, u është drejtuar ajo punonjësve të policisë.

Ngjarja ngre pikëpyetje mbi procedurën e ndjekur për ndërprerjen e energjisë elektrike në një objekt me qira, kur qiramarrësja deklaron se ka paguar të gjitha faturat, ndërsa OSHEE e justifikon veprimin me kërkesën e pronarit.

Mbetet për t’u sqaruar nëse kërkesa e pronarit përbën bazë të mjaftueshme për ndërprerjen e furnizimit me energji elektrike, si dhe rrethanat e ndërhyrjes së policisë gjatë incidentit. Saranda Web

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