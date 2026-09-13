logo
0
Rezervime Suvenire

Markata DON PESHK kërkon Sallatiere për punësim gjithëvjetor

13/09/2619:00

Shperndaje:

Markata DON PESHK në lagjen nr. 4, Sarandë,  kërkon të punësojë:

 

Sallatiere për punësim gjithëvjetor

 

Për pagën dhe kushtet e punës, kontaktoni në 069 769 4456

.

.

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok sarandaweb Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Saranda edhe këtë vit me mësim me dy turne, premtimi për Eko Kampusin mbetet në letër

Saranda edhe këtë vit me mësim me dy turne, premtimi për Eko Kampusin mbetet në letër
Butrinti fiton derbin e jugut, mposht Delvinën 0-1 dhe e nis sezonin me 3 pikë &#8211; VIDEO

Butrinti fiton derbin e jugut, mposht Delvinën 0-1 dhe e nis sezonin me 3 pikë – VIDEO
Markata DON PESHK kërkon Sallatiere për punësim gjithëvjetor

Markata DON PESHK kërkon Sallatiere për punësim gjithëvjetor
Delvina–Butrinti, derbi i jugut hap sezonin të dielën ora 15:00

Delvina–Butrinti, derbi i jugut hap sezonin të dielën ora 15:00
Hotel JoAn në Sarandë kërkon Recepsioniste dhe Punonjëse kreperie dhe kafe

Hotel JoAn në Sarandë kërkon Recepsioniste dhe Punonjëse kreperie dhe kafe
Ndahet nga jeta inxhinieri dhe biznesmeni i respektuar Malo Mane

Ndahet nga jeta inxhinieri dhe biznesmeni i respektuar Malo Mane

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 1

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 1

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 32

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 32

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 16

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 16

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 3

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 3

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.