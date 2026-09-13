Markata DON PESHK kërkon Sallatiere për punësim gjithëvjetor
Markata DON PESHK në lagjen nr. 4, Sarandë, kërkon të punësojë:
✅ Sallatiere për punësim gjithëvjetor
Për pagën dhe kushtet e punës, kontaktoni në 069 769 4456
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Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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