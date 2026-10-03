Banorët e Ksamilit denoncojnë rrugën e dëmtuar: “Prej korrikut është lënë pa u rregulluar”
Banorë të Ksamilit i janë drejtuar Saranda Web për të ngritur shqetësimin për gjendjen e një segmenti të rrugës “Dea”, i cili, sipas tyre, ka mbetur i dëmtuar prej muajit korrik.
Nga fotografitë e dërguara nga banorët shihet një pjesë e konsiderueshme e asfaltit e hapur dhe e mbushur me material inert, duke krijuar vështirësi për qarkullimin e automjeteve.
Shqetësimi bëhet edhe më i madh për shkak se rruga përdoret çdo ditë nga prindërit dhe fëmijët që shkojnë apo kthehen nga shkolla.
Banorët kërkojnë ndërhyrjen e institucioneve përgjegjëse për riparimin dhe asfaltimin e segmentit, duke theksuar se situata vazhdon prej disa muajsh pa marrë zgjidhje.
Saranda Web publikon shqetësimin e banorëve dhe mbetet i hapur për reagimin e institucioneve përgjegjëse.