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EL GRECO po vjen në Sarandë dhe kërkon të punësojë staf

28/09/2621:14

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EL GRECO po vjen në SARANDË! 🥐☕✨ dhe kërkon punonjës për këto pozicione:

– Punonjës në kuzhinë
– Barista
– Punonjës në shërbim
– Punonjës për pastrim

Për kushtet e punës dhe pagën, të interesuarit të kontaktojnë në +355 69 685 6444 dhe në adresën [email protected]

 

EL GRECO po vjen në Sarandë dhe kërkon të punësojë staf

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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