EL GRECO po vjen në Sarandë dhe kërkon të punësojë staf
EL GRECO po vjen në SARANDË! 🥐☕✨ dhe kërkon punonjës për këto pozicione:
– Punonjës në kuzhinë
– Barista
– Punonjës në shërbim
– Punonjës për pastrim
Për kushtet e punës dhe pagën, të interesuarit të kontaktojnë në +355 69 685 6444 dhe në adresën [email protected]
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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