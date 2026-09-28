Mesdheu Restaurant në Sarandë dhe Ksamil kërkon Kamarier/e dhe Ndihmës/e në Kuzhinë
Mesdheu Restaurant në Sarandë dhe Ksamil kërkon të punësojë staf:
– Kamarier/e
– Ndihmës/e në Kuzhinë
KONTAKT: 069 79 79 292
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