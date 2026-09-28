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Mesdheu Restaurant në Sarandë dhe Ksamil kërkon Kamarier/e dhe Ndihmës/e në Kuzhinë

28/09/2610:39

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Mesdheu Restaurant në Sarandë dhe Ksamil kërkon të punësojë staf:

 

 – Kamarier/e
 – Ndihmës/e në Kuzhinë

 

KONTAKT:  069 79 79 292

 

Mesdheu Restaurant në Sarandë dhe Ksamil

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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