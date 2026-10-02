Meteorologët zbulojnë si do të jetë moti deri në fund të vitit dhe efektet e El Nino në Europë

Meteorologët zbulojnë si do të jetë moti deri në fund të vitit dhe efektet e El Niño-s në Europë
Tetori pritet të vijojë me temperatura mbi mesataren, ndërsa një ndryshim i motit parashikohet gjatë javës së dytë të muajit, me reshje shiu, stuhi të herëpashershme dhe ulje të temperaturave. Sipas parashikimit meteorologjik, fundjava e parë e tetorit do të ketë mot të qëndrueshëm. Mëngjeset dhe mbrëmjet do të jenë të freskëta, ndërsa mesdita pritet të mbetet e ngrohtë deri më 4–5 tetor.
Gjatë javës së dytë, afrimi i një mase ajrore të paqëndrueshme pritet të sjellë reshje më të konsiderueshme dhe rënie të temperaturave me rreth 5–6 gradë. Megjithatë, këto luhatje nuk pritet ta ndryshojnë prirjen e përgjithshme të muajit për temperatura mbi normalen.
Edhe nëntori dhe dhjetori, sipas vlerësimeve sezonale të përmendura, mund të jenë më të ngrohtë se zakonisht. Prirja për një dimër më të butë përfshin një pjesë të madhe të Europës, por parashikimet afatgjata nuk përjashtojnë episode të ftohta dhe duhen përditësuar me afrimin e muajve përkatës.
Në këtë kuadër është trajtuar edhe ndikimi i El Niño-s, fenomen që lidhet me ngrohjen periodike të ujërave në Paqësorin ekuatorial. Ndikimi i tij në Europë është indirekt dhe nuk përcakton i vetëm motin e një sezoni.
Luhatjet e temperaturave dhe të reshjeve kanë pasoja edhe për ekonominë, sidomos për bujqësinë dhe blegtorinë, ku thatësira ose reshjet e shumta mund të ndikojnë në prodhim dhe në kostot e fermerëve. Saranda Web