logo
0

Gjykata e Sarandës rrëzon Prokurorinë: Hotel Central Park në Ksamil është me leje, të hiqet sekuestro

01/10/269:49

Shperndaje:

Gjykata e Sarandës rrëzon kërkesën e Prokurorisë për “Central Park” në Ksamil: Hoteli është me leje, të hiqet sekuestro 

Gjykata e Sarandës ka vendosur ditën e djeshme heqjen e sekuestros ndaj hotelit “Central Park Premium Hotel” në Ksamil, i cili ishte prezantuar në komunikatën e Prokurorisë së Sarandës si një objekt pesëkatësh i ndërtuar pa leje. Gjykata ka arsyetuar se hoteli disponon leje dhe ka numër pasurie të ndryshëm nga prona për të cilën Prokuroria kishte kërkuar sekuestrimin.

 

Gjykata e Sarandës rrëzon Prokurorinë: Hotel Central Park në Ksamil është me leje, të hiqet sekuestro

 

Sekuestrimi i “Central Park Premium Hotel” mori vëmendje të gjerë mediatike pas një komunikate të Prokurorisë së Sarandës. Në të, institucioni njoftonte sekuestrimin e hotelit, duke e cilësuar si objekt me pesë kate pa leje, si dhe të një objekti njëkatësh me sipërfaqe 52,2 metra katrorë pranë tij. Prokuroria njoftonte gjithashtu caktimin e masës “Arrest në shtëpi” për shtetasin K. P., në kuadër të procedimit penal nr. 522/2025, për veprat penale “Ndërtim i paligjshëm” dhe “Shpërdorimi i detyrës”.

 

Pas këtij njoftimi, edhe Policia publikoi një komunikatë ku i përshkruante dy objektet si ndërtime pa leje për shërbime hotelerie. Policia bënte të ditur se gjatë procedurave hoteli ishte gjetur në funksion, me pushues të akomoduar, dhe se ekzekutimi i plotë i vendimit të sekuestrimit ishte parashikuar për më 6 tetor 2026.

 

Vendimi i djeshëm ndryshon situatën për hotelin dhe vë në diskutim saktësinë e identifikimit të pasurisë në komunikatat zyrtare. Një subjekt i paraqitur publikisht si hotel pa leje rezulton, sipas vendimit të gjykatës, me leje dhe me numër pasurie tjetër nga ai që lidhej me kërkesën e Prokurorisë.

 

Kjo mospërputhje kërkon sqarim publik nga institucionet: si u identifikua hoteli përpara njoftimit të sekuestrimit dhe mbi çfarë verifikimesh u mbështet cilësimi i tij si ndërtim pa leje? Përhapja e këtij informacioni në mediat e vendit e bën të nevojshëm edhe pasqyrimin e vendimit të ri, për të korrigjuar informacionin e publikuar për subjektin. Saranda Web

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok sarandaweb Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Gjykata e Sarandës rrëzon Prokurorinë: Hotel Central Park në Ksamil është me leje, të hiqet sekuestro

Gjykata e Sarandës rrëzon Prokurorinë: Hotel Central Park në Ksamil është me leje, të hiqet sekuestro
Restorant Pastaria në Sarandë kërkon Kamarier dhe Sanitare

Restorant Pastaria në Sarandë kërkon Kamarier dhe Sanitare
Harta e re territoriale: Këshilltarët e Ksamilit kërkojnë të bëhen me bashki &#8211; VIDEO

Harta e re territoriale: Këshilltarët e Ksamilit kërkojnë të bëhen me bashki – VIDEO
DAKLESA TRADITION në Sarandë kërkon punonjëse shërbimi në banak

DAKLESA TRADITION në Sarandë kërkon punonjëse shërbimi në banak
Steakhouse GERI në Ksamil kërkon të punësojë Kamarier/e

Steakhouse GERI në Ksamil kërkon të punësojë Kamarier/e
ISHTI tregon shkaqet pse ndodhi shpërthimi te karburanti në Sarandë

ISHTI tregon shkaqet pse ndodhi shpërthimi te karburanti në Sarandë

Suvenire

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 32

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 32

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 24

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 24

 DEA e Butrintit, punim në gur nga Agur Kapo

DEA e Butrintit, punim në gur nga Agur Kapo

 Kalaja Veneciane në Butrint, punim në rërë nga Agur Kapo

Kalaja Veneciane në Butrint, punim në rërë nga Agur Kapo

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.