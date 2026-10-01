Gjykata e Sarandës rrëzon Prokurorinë: Hotel Central Park në Ksamil është me leje, të hiqet sekuestro
Gjykata e Sarandës rrëzon kërkesën e Prokurorisë për “Central Park” në Ksamil: Hoteli është me leje, të hiqet sekuestro
Gjykata e Sarandës ka vendosur ditën e djeshme heqjen e sekuestros ndaj hotelit “Central Park Premium Hotel” në Ksamil, i cili ishte prezantuar në komunikatën e Prokurorisë së Sarandës si një objekt pesëkatësh i ndërtuar pa leje. Gjykata ka arsyetuar se hoteli disponon leje dhe ka numër pasurie të ndryshëm nga prona për të cilën Prokuroria kishte kërkuar sekuestrimin.
Sekuestrimi i “Central Park Premium Hotel” mori vëmendje të gjerë mediatike pas një komunikate të Prokurorisë së Sarandës. Në të, institucioni njoftonte sekuestrimin e hotelit, duke e cilësuar si objekt me pesë kate pa leje, si dhe të një objekti njëkatësh me sipërfaqe 52,2 metra katrorë pranë tij. Prokuroria njoftonte gjithashtu caktimin e masës “Arrest në shtëpi” për shtetasin K. P., në kuadër të procedimit penal nr. 522/2025, për veprat penale “Ndërtim i paligjshëm” dhe “Shpërdorimi i detyrës”.
Pas këtij njoftimi, edhe Policia publikoi një komunikatë ku i përshkruante dy objektet si ndërtime pa leje për shërbime hotelerie. Policia bënte të ditur se gjatë procedurave hoteli ishte gjetur në funksion, me pushues të akomoduar, dhe se ekzekutimi i plotë i vendimit të sekuestrimit ishte parashikuar për më 6 tetor 2026.
Vendimi i djeshëm ndryshon situatën për hotelin dhe vë në diskutim saktësinë e identifikimit të pasurisë në komunikatat zyrtare. Një subjekt i paraqitur publikisht si hotel pa leje rezulton, sipas vendimit të gjykatës, me leje dhe me numër pasurie tjetër nga ai që lidhej me kërkesën e Prokurorisë.
Kjo mospërputhje kërkon sqarim publik nga institucionet: si u identifikua hoteli përpara njoftimit të sekuestrimit dhe mbi çfarë verifikimesh u mbështet cilësimi i tij si ndërtim pa leje? Përhapja e këtij informacioni në mediat e vendit e bën të nevojshëm edhe pasqyrimin e vendimit të ri, për të korrigjuar informacionin e publikuar për subjektin. Saranda Web
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Gjykata e Sarandës rrëzon Prokurorinë: Hotel Central Park në Ksamil është me leje, të hiqet sekuestro
Suvenire
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 32
01/10/269:49
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 24
01/10/269:49
DEA e Butrintit, punim në gur nga Agur Kapo
01/10/269:49
Kalaja Veneciane në Butrint, punim në rërë nga Agur Kapo
01/10/269:49
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21
01/10/269:49