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Restorant Pastaria në Sarandë kërkon Kamarier dhe Sanitare

30/09/2618:32

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Restorant Pastaria – Sarandë kërkon të punësojë:

 

Kamarier/e

Sanitare

 

✅ Mundësi punësimi vjetor

✅ Ambient pune profesional

 

Për kushtet e punës dhe pagën, të interesuarit të kontaktojnë në +355 69 209 4099

 

Restorant Pastaria në Sarandë kërkon Kamarier dhe Sanitare

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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