Restorant Pastaria në Sarandë kërkon Kamarier dhe Sanitare
Restorant Pastaria – Sarandë kërkon të punësojë:
Kamarier/e
Sanitare
✅ Mundësi punësimi vjetor
✅ Ambient pune profesional
Për kushtet e punës dhe pagën, të interesuarit të kontaktojnë në +355 69 209 4099
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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