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Rrëzohet nga skela gjatë punimeve në një banesë në Sarandë, Policia shoqëron pronarin

29/09/2614:25

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Rrëzohet nga skela gjatë punimeve në një banesë në Sarandë, Policia shoqëron pronarin 

Policia njofton se një 55-vjeçar është rrëzuar nga skela teksa po kryente punime në fasadën e një banese në rrugën “Mitat Hoxha”, në Sarandë.

 

 

Ngjarja është shënuar rreth orës 11:40. I dëmtuari Arbër Andoni është transportuar në spitalin e Sarandës dhe më pas me helikopter drejt Tiranës.

 

Në vijim të veprimeve hetimore, pronari i banesës, Kristofor Mejdia, është shoqëruar në Komisariatin e Policisë Sarandë, për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.

 

Grupi hetimor po vijon punën për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rastit, thuhet në njoftimin e Policisë. Saranda Web

 

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