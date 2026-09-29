Aksident i rëndë në Livadhja, i plagosuri në Spitalin e Traumës; automjeti u largua nga vendngjarja
Aksident i rëndë në Livadhja, 68-vjeçari Jorgo Koleci në Spitalin e Traumës; automjeti u largua
Një aksident i rëndë është denoncuar në Saranda Web, i ndodhur tre ditë më parë në Livadhja, Bashkia Finiq.
I aksidentuari është Jorgo Koleci, 68 vjeç, i cili mësohet se është goditur nga një automjet rreth orës 06:00 të mëngjesit, pranë një karburanti në Livadhja. Drejtuesi i automjetit është larguar nga vendngjarja pa ndaluar për t’i dhënë ndihmë.
68-vjeçari është gjetur në rrugë nga banorë të zonës dhe është transportuar fillimisht drejt Spitalit në Sarandë. Për shkak të gjendjes së rëndë, më pas është dërguar në Spitalin e Traumës në Tiranë, ku vazhdon të marrë trajtim mjekësor.
Koleci ka pësuar dëmtime të rënda në këmbë, brinjë dhe shpatull, si dhe dëmtime në mushkëri.
Familjarët ngrenë shqetësimin se ngjarja nuk është bërë publike nga Policia, ndërsa deklarojnë se policia ka shkuar dhe ka dokumentuar vendin e aksidentit.
Deri në këtë moment nuk ka një njoftim zyrtar të Policisë për ngjarjen, rrethanat e aksidentit apo identifikimin e drejtuesit të automjetit. Saranda Web
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit