Po punonin te depozitat e karburantit, 39-vjeçari me djegie të rënda transportohet me helikopter
Po punonin te depozitat e karburantit, 39-vjeçari me djegie të rënda transportohet me helikopter
Gjendja shëndetësore e Fatmir Pema, i cili u plagos mesditën e sotme në shpërthimin e ndodhur në pikën e karburantit “AN Oil” në Sarandë, paraqitet e rëndë.
Për shkak të djegieve të marra në trup, 39-vjeçari pritet të transportohet me helikopter drejt Tiranës për trajtim të specializuar.
Sipas të dhënave paraprake, shpërthimi ndodhi teksa dy punonjësit po punonin me trapan pranë depozitave të karburantit. Nga ngjarja u plagos edhe Florian Bica, 27 vjeç, i cili u dërgua në urgjencën e Sarandës pas tronditjes së shkaktuar nga shpërthimi.
Policia dhe grupi hetimor vijojnë punën për të përcaktuar rrethanat dhe shkakun e saktë të ngjarjes. Saranda Web
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 4
29/09/2613:58
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 20
29/09/2613:58
Anija Liburna, punim në dru nga Agur Kapo
29/09/2613:58
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 3
29/09/2613:58
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 33
29/09/2613:58