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Shpërthim në një karburant në Sarandë, dy punonjës të plagosur – VIDEO

29/09/2613:21

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Shpërthim në një karburant në Sarandë, dy punonjës të plagosur

Një shpërthim ka ndodhur pak minuta më parë në pikën e karburantit “AN Oil”, në rrugën “Skënderbeu” në Sarandë.

 

 

Si pasojë, dy persona janë plagosur dhe janë transportuar në urgjencën e spitalit të Sarandës. Sipas burimeve nga bluzat e bardha, Fatmir Pema, 39 vjeç, ka pësuar djegie në trup, ndërsa Florian Bica, 27 vjeç, është dërguar në spital për shkak të tronditjes së shkaktuar nga shpërthimi.

 

vendngjarje kanë mbërritur forca të shumta policie dhe zjarrfikëse. Nga të dhënat paraprake, pika e karburantit nuk ka pësuar dëme të mëdha.

Shkaqet e shpërthimit mbeten ende të paqarta, ndërsa vijojnë verifikimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Saranda Web

 

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