Steakhouse GERI në Ksamil kërkon të punësojë Kamarier/e
Steakhouse GERI në Ksamil kërkon të punësojë:
Kamarier/e
Nëse dëshironi të bëheni pjesë e stafit, kontaktoni në 069 577 3009
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