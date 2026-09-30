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Steakhouse GERI në Ksamil kërkon të punësojë Kamarier/e

30/09/2611:17

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Steakhouse GERI në Ksamil  kërkon të punësojë:

 

Kamarier/e

 

Nëse dëshironi të bëheni pjesë e stafit, kontaktoni në  069 577 3009

 

 

Steakhouse GERI në Ksamil kërkon të punësojë Kamarier

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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