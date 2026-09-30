DAKLESA TRADITION në Sarandë kërkon punonjëse shërbimi në banak
DAKLESA TRADITION – Albanian Kitchen në Sarandë kërkon punonjëse shërbimi në banak.
👩🍳 Detyrat: • Shërben ushqimin tek vitrina
* Merr dhe regjistron pagesat në arkë
* Kujdeset për klientët dhe mban hapësirën e punës të rregullt
💰 Rrogë e mirë dhe e rregullt
📋 Sigurime shoqërore
📅 Punë gjatë gjithë vitit
⏰ Orari: 8 orë në ditë
Të interesuarit mund të kontaktojnë në: 069 777 7714
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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