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DAKLESA TRADITION në Sarandë kërkon punonjëse shërbimi në banak

30/09/2613:33

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DAKLESA TRADITION – Albanian Kitchen në Sarandë kërkon punonjëse shërbimi në banak.

 

👩‍🍳 Detyrat: • Shërben ushqimin tek vitrina
* Merr dhe regjistron pagesat në arkë
* Kujdeset për klientët dhe mban hapësirën e punës të rregullt

 

💰 Rrogë e mirë dhe e rregullt
📋 Sigurime shoqërore
📅 Punë gjatë gjithë vitit
⏰ Orari: 8 orë në ditë

 

Të interesuarit mund të kontaktojnë në: 069 777 7714

 

DAKLESA TRADITION në Sarandë kërkon punonjëse shërbimi në banak

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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