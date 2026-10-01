Saranda Web

Debat për pronat në Këshillin Bashkiak Sarandë, të djathtët braktisin mbledhjen – VIDEO

01/10/26 19:57

Shperndaje:

Këshilltarët e djathtë largohen nga mbledhja e Këshillit Bashkiak Sarandë, kërkojnë transparencë për pesë prona

Këshilltarët e djathtë braktisën mbledhjen e djeshme të Këshillit Bashkiak të Sarandës, gjatë diskutimit për transferimin në pronësi të bashkisë të pesë pasurive. Largimi erdhi pas kërkesave për dokumentacion dhe sqarime mbi vendndodhjen e pronave, duke lënë sallën pa shumicën e nevojshme për vijimin e mbledhjes.

Debati u zhvillua gjatë shqyrtimit të pikës së tetë të rendit të ditës, që parashikonte ndryshimin e vendimit nr. 151, datë 23 dhjetor 2025. Kërkesa për transferim përfshin pasuritë me numër 395, 409, 432, 430 dhe 441, në zonën kadastrale 1722, për përdorim në funksion të infrastrukturës dhe shërbimeve publike.

Fillimisht, këshilltari Gjergji Imeri kërkoi nga administrata të sqaronte se ku ndodheshin konkretisht këto pasuri, duke theksuar se këshilltarëve nuk u ishte vënë në dispozicion dokumentacioni përkatës.

Më pas, këshilltari Përparim Ahmeti ngriti dyshime mbi veprimet në terren, duke deklaruar se në zonën në fjalë kishin nisur piketimet dhe rrethimet. Në mungesë të transparencës, ai njoftoi se do të braktiste mbledhjen dhe u largua nga salla.

Pas tij, Vesel Koçiu u bëri thirrje edhe këshilltarëve të tjerë të djathtë që të largoheshin. Largimi i tyre bëri që në sallë të mos kishte shumicën e nevojshme për vazhdimin e mbledhjes. Saranda Web

Ndajeni me miqte:

NA NDIQNI:

Facebook Saranda Web +207,000 ndjekës Instagram @sarandaweb +36,000 ndjekës TikTok @sarandaweb +23,000 ndjekës YouTube Saranda Web +14,000 abonentë

Postimet e fundit

Debat për pronat në Këshillin Bashkiak Sarandë, të djathtët braktisin mbledhjen &#8211; VIDEO

Debat për pronat në Këshillin Bashkiak Sarandë, të djathtët braktisin mbledhjen – VIDEO
Gjykata e Sarandës rrëzon Prokurorinë: Hotel Central Park në Ksamil është me leje, të hiqet sekuestro

Gjykata e Sarandës rrëzon Prokurorinë: Hotel Central Park në Ksamil është me leje, të hiqet sekuestro
Restorant Pastaria në Sarandë kërkon Kamarier dhe Sanitare

Restorant Pastaria në Sarandë kërkon Kamarier dhe Sanitare
Harta e re territoriale: Këshilltarët e Ksamilit kërkojnë të bëhen me bashki &#8211; VIDEO

Harta e re territoriale: Këshilltarët e Ksamilit kërkojnë të bëhen me bashki – VIDEO
DAKLESA TRADITION në Sarandë kërkon punonjëse shërbimi në banak

DAKLESA TRADITION në Sarandë kërkon punonjëse shërbimi në banak
Steakhouse GERI në Ksamil kërkon të punësojë Kamarier/e

Steakhouse GERI në Ksamil kërkon të punësojë Kamarier/e
Lexoni postimet e fundit

NJOFTIME

Lajme

Aktualitet Policia Politikë Sport

Histori

Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione

Njoftime

Njoftime Blej Shitje Vende pune

Sarandaweb

Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies

©SARANDAWEB - 2026 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.