Shi, erë e fortë dhe dallgëzim në Sarandë – Moti përkeqësohet nga e premtja
Moti në Sarandë dhe zonat përreth pritet të mbetet i paqëndrueshëm gjatë ditëve në vijim, me reshje shiu, forcim të erës dhe shtim të dallgëzimit në det. Sipas parashikimeve të disa shërbimeve meteorologjike europiane, përkeqësimi më i ndjeshëm pritet të ndodhë të premten, më 13 nëntor.
Sot, e mërkurë 11 nëntor, parashikohen vranësira të shpeshta dhe reshje të herëpashershme shiu, kryesisht gjatë mesditës dhe pasdites. Temperaturat do të arrijnë 19–21 gradë Celsius, ndërsa era do të fryjë kryesisht nga jugu dhe juglindja, me shpejtësi 15–22 km/h dhe forcime të përkohshme.
Nesër, e enjte 12 nëntor, priten intervale kthjellimi, por edhe reshje të izoluara, veçanërisht gjatë mesditës dhe pasdites. Temperaturat do të arrijnë rreth 20 gradë Celsius. Vëmendja kryesore do të jetë te era juglindore, e cila pritet të forcohet, me rafale që sipas disa modeleve mund të arrijnë 45–55 km/h.
Të premten, 13 nëntor, parashikohet përkeqësim i motit, me reshje më intensive dhe erë të fortë. Modelet meteorologjike japin vlerësime të ndryshme për sasinë e reshjeve, nga rreth 22 deri në 50 milimetra gjatë 24 orëve. Nëse reshjet përqendrohen brenda një kohe të shkurtër, mund të krijohen grumbullime uji në rrugë dhe në zona me kullim të dobët.
Si pritet të jetë deti dhe lundrimi Sarandë–Korfuz?
Forcimi i erës pritet të shoqërohet edhe me shtim të dallgëzimit në detin Jon. Sipas modeleve detare, gjatë së mërkurës dhe së enjtes dallgët në zonën e Korfuzit mund të arrijnë rreth 1–1.3 metra, ndërsa të premten parashikohen dallgë me lartësi të konsiderueshme deri në 2.1 metra.
Këto kushte mund të krijojnë vështirësi për mjetet e vogla lundruese dhe të ndikojnë në udhëtimet detare. Megjithatë, nuk ka konfirmim për pezullimin e linjës Sarandë–Korfuz. Çdo vendim për kufizimin e lundrimit do të varet nga kushtet konkrete dhe njoftimet e autoriteteve përkatëse.
Parashikimi për Ksamilin, Delvinën, Finiqin, Konispolin dhe Lukovën
Moti i paqëndrueshëm pritet të përfshijë edhe zonat përreth Sarandës. Në Ksamil dhe përgjatë bregdetit drejt Lukovës, vëmendje kërkon veçanërisht forcimi i erës dhe dallgëzimi, ndërsa në Delvinë, Finiq dhe Konispol intensiteti i reshjeve mund të ndryshojë sipas zonave.
Sipas parashikimeve aktuale, e premtja mbetet dita me rrezikun më të lartë për reshje intensive, erë të fortë dhe përkeqësim të kushteve në det. Qytetarët dhe personat që planifikojnë udhëtime detare këshillohen të ndjekin përditësimet meteorologjike, pasi parashikimet mund të ndryshojnë gjatë orëve në vijim. Saranda Web