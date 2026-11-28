Qytetarët dhunohen në Ditën e Pavarësisë, policia përdor gaz lotsjellës dhe ujë me presion.
Mijëra qytetarë u mblodhën këtë të shtunë në sheshin “Skënderbej” në Tiranë për protestën kombëtare kundër qeverisë së Edi Ramës. Tubimi u thirr më 28 nëntor, në 114-vjetorin e shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë. Gjatë protestës, policia përdori gaz lotsjellës dhe ujë me presion ndaj pjesëmarrësve.
Organizatorët u bënë thirrje qytetarëve, studentëve dhe aktivistëve të marrin pjesë masivisht në tubim, duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe largimin e qeverisë.
Sheshi “Skënderbej” ishte pika e grumbullimit dhe e nisjes së protestës. Sipas planit të organizatorëve, nga sheshi protestuesit do të marshonin drejt godinës së Kryeministrisë. Mijëra pjesëmarrës ishin mbledhur në shesh, ndërsa në tubim pritej të mbërrinin edhe qytetarë të tjerë.
Shumë prej pjesëmarrësve mbanin në duar flamuj kuqezi. Flamuj kombëtarë ishin vendosur për Ditën e Pavarësisë edhe në automjetet e policisë, përfshirë autobotët që u përdorën për të hedhur ujë me presion drejt protestuesve.
Në shesh u panë edhe grupe protestuesish me maska dhe shkopinj, mes të cilëve kishte edhe të mitur. Disa pjesëmarrës ndezën tymuese gjatë tubimit.
Në mesin e flamujve, protestuesit shpalosën edhe një banderolë me mbishkrimin “Shqipëria do të rrojë, për të luftojmë ne. Rama në burg, Berisha në burg”.