Qeveria u hap rrugën kompanive private për të marrë në dorë administrimin dhe konsulencën e spitaleve publike në vend, ndërsa pajisjet dhe sallat shtetërore do të vihen në dispozicion të privatit kundrejt pagesës. Ky është thelbi i projektligjit të ri për “Autonominë Spitalore” të depozituar në Kuvend nga deputeti socialist Asfloral Haxhiu, i cili u jep spitaleve publike kompetenca të plota tregtare – si blerëse të menaxhimit privat dhe si shitëse të shërbimeve e kapaciteteve shtetërore.
Ky ndryshim rrënjësor ishte paralajmëruar prej kohësh nga kryeministri Edi Rama. Gjatë një takimi me mjekët në Lezhë, dy vjet më parë Rama zbuloi se qeveria po diskutonte me dy grupe të mëdha ndërkombëtare për të hyrë në marrëdhënie menaxhimi për QSUT-në dhe madje hodhi idenë e ndërtimit të një spitali privat brenda territorit të QSUT-së.
Ndërkohë në një tjetër dalje publike, kryeministri mori si shembull spitalet publike në Turqi, duke thënë se atje “gjithë pjesa e kujdesit shëndetësor është e varur nga shteti, ndërsa pjesa e infrastrukturës dhe administrimit menaxhohet komplet nga privati”.
Menaxhimi dhe konsulenca e spitaleve te privati
Ndryshimi më i fortë i draftit fshihet në riformulimin e nenit 22, pika 1, shkronja “dh”. Spitalet publike autonome fitojnë të drejtën të kontraktojnë subjekte private, vendase ose të huaja, për të marrë “shërbime të asistencës teknike, të konsulencës dhe të mbështetjes në menaxhimin spitalor, tërësor ose të pjesshëm”.
Për më tepër, drafti autorizon spitalet që paratë e arkëtuara nga pacientët dhe kontratat e veta t’i përdorin direkt për të paguar këto kompani konsulence. Nën petkun e “mbështetjes në menaxhim”, ligji krijon hapësirën që drejtimi i spitaleve shtetërore t’u kalojë kompanive private jashtë procedurave klasike të koncesioneve dhe PPP-ve.
Aparaturat shtetërore në shërbim të privatit
Paralelisht me blerjen e menaxhimit, spitalet publike dalin në treg si shitës. Sipas nenit 22 (pika 2), ato mund të lidhin marrëveshje bashkëpunimi me subjekte private për t’u vënë në dispozicion infrastrukturën, pajisjet diagnostikuese dhe trajtuese (skanerë, rezonanca, salla operacioni), si dhe stafin mjekësor.
Kjo u mundëson spitaleve shtetërore të shesin shërbime për klinikat private, kompanitë e sigurimeve shëndetësore, korporatat e huaja, ambasadat, si dhe për turizmin shëndetësor. Po ashtu, ato fitojnë të drejtën të lidhin kontrata me kompanitë farmaceutike për kryerjen e provave klinike dhe testimin e pajisjeve mjekësore.
Korsi preferenciale dhe “praktikë e dyfishtë” pa kufij
Drafti heq kufizimin ekzistues që e lidhte autonominë financiare vetëm me shërbimet e miratuara nga Këshilli i Ministrave. Tashmë, bordi drejtues i spitalit vendos vetë tarifat për shërbimet jashtë paketës së sigurimeve dhe tarifat për korsinë preferenciale – mundësinë që qytetarët të anashkalojnë sistemin e referimit dhe të marrin shërbim të shpejtë kundrejt pagesës.
Njëkohësisht, projektligji zgjeron “praktikën e dyfishtë” të mjekëve (Neni 27). Duke hequr kufizimin e mëparshëm që lejonte vetëm konsultat ambulatore pas orarit zyrtar, mjekët do të mund të kryejnë privat në ambientet e spitalit publik çdo lloj ekzaminimi, trajtimi apo ndërhyrjeje kirurgjikale.
Paratë në banka private dhe rreziku i dy standardeve
Të gjitha të ardhurat nga kontratat me privatin, korsia preferenciale dhe praktika e dyfishtë do të arkëtohen në llogari në bankat e nivelit të dytë dhe do të administrohen nga vetë spitali.
Edhe pse ligji ndalon tarifat nën kosto dhe përcakton se kontratat me privatin nuk duhet të cenojnë urgjencën dhe të siguruarit, kombinimi i menaxhimit të kontraktuar te privati, shfrytëzimit tregtar të aparaturave publike dhe korsive me pagesë ngre alarmin e konfliktit të interesit dhe të krijimit të dy standardeve në shëndetësi: shërbim i shpejtë për ata që paguajnë dhe pritje e gjatë për qytetarët e siguruar. Publikuar në Kapitali.al