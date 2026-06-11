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SPORT VISION ALBANIA kërkon Shitëse për dyqanin në Sarandë

11/06/269:28

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Sport Vision Albania kërkon tëpunësojë Shitës/e për dyqanin në Sarandë.
Për kushtet e punës dhe pagën, të interesuarit të dërgojnë CV në adresën e e-mail: [email protected] ose telefon 067 50 88 242

SPORT VISION ALBANIA kërkon Shitëse për dyqanin në Sarandë

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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