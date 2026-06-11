SPORT VISION ALBANIA kërkon Shitëse për dyqanin në Sarandë
Për kushtet e punës dhe pagën, të interesuarit të dërgojnë CV në adresën e e-mail: [email protected] ose telefon 067 50 88 242
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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