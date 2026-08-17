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Gastro House Pizza në Sarandë – Porosit në Digital City ose Wolt

17/08/2618:57

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🍕 Gastro House Pizza në Sarandë tani vjen tek ju!

 

Gastro House Pizza në Sarandë

 

Shijoni picën tuaj të preferuar nga Gastro House edhe në shtëpi. 🏠🍕

 

Porositë tashmë mund t’i bëni lehtësisht përmes Digital City ose Wolt, ndërsa porosia vjen direkt në derën tuaj.

 

📲 Porosit online 
🍕 Zgjidh picën që dëshiron
🛵 Dhe shijoje aty ku je!

Gastro House – Old Recipes & Pizza

 

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Gastro House Pizza në Sarandë &#8211; Porosit në Digital City ose Wolt

Gastro House Pizza në Sarandë – Porosit në Digital City ose Wolt
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