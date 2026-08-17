Gastro House Pizza në Sarandë – Porosit në Digital City ose Wolt
🍕 Gastro House Pizza në Sarandë tani vjen tek ju!
Shijoni picën tuaj të preferuar nga Gastro House edhe në shtëpi. 🏠🍕
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🍕 Zgjidh picën që dëshiron
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Gastro House – Old Recipes & Pizza
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Për vete nuk kursehen: 1,300 euro një karrige deputeti, 400,000 euro për udhëtime dhe 250,000 për karburant
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17/08/2618:57
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