Djegia e fushave pas korrjes së misrit, tymi mbulon zonën dhe përhapet deri në Sarandë

Djegia e fushave pas korrjes së misrit, tymi mbulon zonën dhe përhapet deri në Sarandë 

Djegia e mbetjeve në fushat bujqësore të Vurgut pas korrjes së misrit ka krijuar re të dendura tymi, të cilat kanë mbuluar një pjesë të gjerë të zonës dhe janë përhapur deri në Sarandë.

Fermerët po përdorin zjarrin për të pastruar sipërfaqet nga mbetjet e të korrave. Por tymi i krijuar nuk mbetet vetëm mbi tokat bujqësore, duke u shtrirë edhe drejt zonave të banuara.

videon e publikuar nga Saranda Web shihet përhapja e tymit mbi zonë. Djegiet në fusha kanë krijuar një perde tymi që është e dukshme edhe në distancë nga vatrat e zjarrit.

Ngjarja sjell në vëmendje mënyrën e pastrimit të tokave pas korrjes dhe pasojat që kjo praktikë ka për mjedisin përreth. Ndërsa mbetjet bujqësore digjen, tymi prek edhe banorët që jetojnë larg parcelave ku është ndezur zjarri.

Përhapja e tij deri në Sarandë tregon se pasojat e djegieve shtrihen përtej fushave, duke e kthyer pastrimin e tokave në një shqetësim për një zonë më të gjerë. Saranda Web

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