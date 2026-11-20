Natasha Rombola fiton betejën gjyqësore me OSHEE, Gjykata vendos rikthimin e energjisë elektrike
Pas problemit të bërë publik disa ditë më parë nga Saranda Web, Natasha Rombola ka marrë një vendim gjyqësor në favor të saj në përballjen me Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE). Gjykata ka vendosur që t’i rikthehet furnizimi me energji elektrike, ndërsa Natasha e ka pritur me gëzim këtë vendim.
Historia e Natasha Rombolës, e cila mbeti pa energji elektrike dhe vendosi ta kërkonte të drejtën e saj në rrugë ligjore, u bë publike disa ditë më parë nga Saranda Web. Rasti tërhoqi vëmendjen për shkak të situatës së vështirë me të cilën ajo po përballej dhe këmbënguljes së saj për të kundërshtuar ndërprerjen e energjisë.
Tashmë, pas shqyrtimit të çështjes, Gjykata ka marrë një vendim që detyron OSHEE të rikthejë furnizimin me energji elektrike në banesën e saj.
Lajmin e ka bërë të ditur vetë Natasha Rombola, e cila në një komunikim për Saranda Web është shprehur e lumtur për rezultatin e arritur, duke e cilësuar vendimin si një fitore të rëndësishme në betejën e saj.
“Fitova betejën me OSHEE”, shprehet ajo, duke mos e fshehur gëzimin pas vendimit të Gjykatës.
Por për Natasha Rombolën, kjo përballje nuk përfundon vetëm me zgjidhjen e problemit personal. Ajo ka zgjedhur t’u drejtohet edhe qytetarëve të tjerë që mund të përballen me situata të ngjashme, duke i inkurajuar të mos heqin dorë nga të drejtat e tyre.
“Mos u tërhiqni nga e drejta juaj. Do të keni mbështetjen time deri sa të kem jetë”, është mesazhi që Natasha përcjell përmes Saranda Web.
Vendimi gjyqësor përbën një zhvillim të rëndësishëm për rastin e saj, megjithëse mbetet për t’u parë zbatimi i tij dhe rikthimi konkret i furnizimit me energji elektrike.
Saranda Web, që e ndoqi dhe e publikoi këtë problem që në ditët e para, sjell tashmë edhe lajmin e vendimit të Gjykatës, përmes dëshmisë së vetë Natasha Rombolës.
Në video Natasha Rombola tregon gëzimin për vendimin e Gjykatës dhe përcjell mesazhin e saj për të gjithë qytetarët. Saranda Web