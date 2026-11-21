Nëse këto rregulla nuk zbatohen, subvencionet mund të ulen ose, në raste të rënda, të ndërpriten plotësisht.
Ndryshimet e propozuara prekin fermerët që përfitojnë pagesa për sipërfaqet bujqësore apo për numrin e krerëve të bagëtive. Përveç kushteve që lidhen me prodhimin, ata do të duhet të tregojnë se aktiviteti i tyre zhvillohet në përputhje me standardet e përcaktuara.
Një nga kërkesat është që detyrimet për mbrojtjen e tokës dhe mjedisit të zbatohen në të gjithë sipërfaqen e fermës, edhe në pjesët që nuk përdoren më për prodhim. Nga ky rregull përjashtohen fermerët e vegjël që përfitojnë pagesën e thjeshtuar.
Projektligji parashikon që shkeljet të ndëshkohen në varësi të rëndësisë së tyre. Për shembull, një fermer që nuk respekton detyrimet për mbrojtjen e tokës apo përdorimin e ujit mund të përballet me ulje të shumës që duhet të marrë nga shteti. Nëse shkeljet janë të rënda ose përsëriten, penaliteti mund të shkojë deri në humbjen e plotë të subvencionit.
Megjithatë, jo çdo problem do të sjellë automatikisht ndëshkim financiar. Në rastet kur shkelja është e vogël dhe nuk ka pasoja të rëndësishme, fermerit do t’i jepet mundësia të korrigjojë problemin.
Gjithashtu, fermerët nuk do të penalizohen për situata që nuk varen prej tyre, si fatkeqësitë natyrore, rrethanat e jashtëzakonshme apo gabimet e institucioneve përgjegjëse. Rregullat e reja pritet të kenë rëndësi edhe për fermerët e jugut, ku shumë familje sigurojnë të ardhura nga kultivimi i mandarinave, ullinjve, perimeve dhe nga blegtoria.
Në zona si Konispoli, Finiqi dhe Delvina, fermerët që aplikojnë për subvencione do të duhet të kenë parasysh jo vetëm kriteret për sipërfaqen e tokës apo numrin e kafshëve, por edhe detyrimet që lidhen me mënyrën e administrimit të fermës.
Kjo do të thotë se një fermer mund të plotësojë kushtet për të marrë mbështetje financiare për prodhimin, por përsëri të rrezikojë një pjesë të pagesës nëse gjatë kontrolleve konstatohen shkelje të standardeve të kërkuara.
Projektligji nuk përcakton ende sa për qind e subvencionit do t’i mbahet fermerit për çdo shkelje. Këto masa do të përcaktohen më vonë me udhëzim të ministrit të Bujqësisë. Kontrollet do të kryhen nga Agjencia e Pagesave dhe strukturat përgjegjëse të inspektimit, të cilat do të verifikojnë nëse fermerët i përmbushin kushtet.
Qëllimi i ndryshimeve është përafrimi i sistemit shqiptar të subvencioneve me rregullat e Bashkimit Europian, ku mbështetja financiare lidhet edhe me mbrojtjen e mjedisit dhe përdorimin e qëndrueshëm të tokës bujqësore. Saranda Web