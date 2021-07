Â

I shtrirë mbi kodra e me fytyren drejtuar kah detit, Konispoli është qyteza e vendosur në skajin më jugor të Shqipërisë.

Që nga lashtësia, Konispoli është i njohur si rajon i zonës së Epirit, me banues fisin e Kaonëve.

Mendohet se emri i kësaj qyteze vjen nga qyteti antik i Cukes se Ajtoit, i cili shtrihej ne kembet e kodres ne formen e nje koni.

Nëse do të gërmojmë në të kaluarën dhe historinë e këtij vendi, do të gjejmë gjurmë që ende kanë ngelur si relike, nëpër të gjithë vijën kohore, duke nisur që nga shpellat e lashtësisë (siç është Shpella e Kreshmoit) e deri tek monumentet e Komunizmit si bunkeret e shumtë që janë vendosur përgjatë vijës rrugore të qytezës.

Duket se historia nuk i ka humbur gjurmĂ«t nĂ« kĂ«tĂ« vend, gjurmĂ« tĂ« cilat koha i ka pĂ«rdorur pĂ«r t’iu treguar gjithĂ« brezave veçantinĂ« e Konispolit.



NjĂ« faktor tjetĂ«r qĂ« lĂ« mbresĂ« jo vetem pĂ«r turistĂ«t e ardhur nĂ« kĂ«tĂ« vend, por edhe qĂ« shĂ«rben pĂ«r t’u falur  banorĂ«ve qetĂ«si, Ă«shtĂ« pikĂ«risht pamja panoramike, rrethuar me ajĂ«r tĂ« pastĂ«r e qytezĂ«s sĂ« Konispolit.

Infrastruktura, e përmirësuar goxha dukshëm në këtë vend është një element favorizues për turizëm, si dhe për zhvillimin e ekonomisë. Pika kufitare e doganës së Qafë Botës është gjithashtu një portë, nga e cila Konispoli mirëpret jo vetëm emigrantët e ardhur nga Greqia, por edhe turistët, të cilët kanë interes të njohin këtë vend të vogël.

Një nga pikat turistik të Konispolit është Buari,  një kodrinë e mbuluar me pemë shtatlarta e me bimësi të dendur, prej nga shihet si në pëllëmb të dorës gjithë deti Jon, ishulli i Korfuzit dhe lumi Pavëll.



Konispoli njihet gjithashtu për një trashëgimi kulturore të pasur, siç është qyteti antik i Çukës së Ajtoit ose trashëgimia e shumë objekteve arkeologjike dhe monumenteve historike, të cilat ruhen ende sot me fanatizëm.

Faktori tjetĂ«r, ndoshta i fundit, por jo mĂ« pak i rĂ«ndĂ«sishmi, Ă«shtĂ« mikpritja e ngrohtĂ« e banorĂ«ve ndaj tĂ« huajve. Sofra e tyre qĂ«ndron gjithmonĂ« e shtruar per t’u servirur pĂ«rmes ushqimit: respektin, mirĂ«njohjen, kulturen dhe dashurinĂ« Konispolite.