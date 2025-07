13 të arrestuar në doganën greke të Mavromatit (Qafë Botë)

Një operacion i gjerë i Shërbimit të Çështjeve të Brendshme të Forcave të Sigurisë është në zhvillim që nga mëngjesi i së enjtes në rajonin e Epirit, me fokus doganën e Mavromatit në Thesprotí.

Sipas një njoftimi zyrtar nga Ministria e Mbrojtjes së Qytetarit, qëllimi i operacionit është arrestimi i punonjësve të administratës doganore, të cilët dyshohet se janë të përfshirë në raste mitmarrjeje, ryshfeti dhe shkelje të detyrës.

Deri më tani janë arrestuar 13 persona, ndërsa hetimet vijojnë me intensitet të lartë.

Autoritetet policore po mbajnë të fshehta detajet mbi përmasat e rrjetit dhe identitetet e personave të përfshirë.

Shërbimi i Çështjeve të Brendshme ka bërë me dije se do të pasojë një tjetër njoftim zyrtar me më shumë informacione mbi akuzat, sendet e sekuestruara dhe përmasat e çështjes. THESPRO.GR

