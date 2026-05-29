Protesta e pronarëve të mjeteve ujore në Ksamil ndërpret mbledhjen e Këshillit Bashkiak Sarandë

29/05/2616:12

Mbledhja e Këshillit Bashkiak Sarandë është ndërprerë sot pas tensioneve të krijuara nga protesta e pronarëve të mjeteve ujore që operojnë në Ksamil.

 

 

Në rendin e ditës së mbledhjes ishte edhe shqyrtimi dhe miratimi i hartave të vendbazimeve të mjeteve ujore në territorin e Bashkisë Sarandë. Sipas propozimit të paraqitur nga bashkia, kërkohej miratimi i katër vendbazimeve, të cilat, sipas përfaqësuesve të institucionit, ishin përcaktuar pas një dëgjese publike të zhvilluar më herët.

 

Megjithatë, pronarët e mjeteve ujore kundërshtuan këtë propozim, duke argumentuar se vendbazimet e propozuara nuk janë funksionale për aktivitetin e tyre. Sipas tyre, ato ndodhen larg zonave turistike të Ksamilit dhe pozicionimi i tyre paraqet vështirësi për shkak të dallgëve që krijohen në det.

 

Gjatë diskutimeve, një pjesë e këshilltarëve bashkiakë propozuan që numri i vendbazimeve të rritej nga katër në gjashtë. Ky propozim nuk hasi kundërshtime as nga përfaqësuesit e Policisë Kufitare.

 

Për shkak të debatit të krijuar, këshilltarët e majtë kërkuan një pushim të përkohshëm për t’u konsultuar lidhur me çështjen. Pikërisht gjatë kësaj kohe u rritën tensionet mes protestuesve dhe përfaqësuesve të bashkisë.

 

Pronarët e mjeteve ujore tentuan të hynin me forcë në ambientet ku po zhvillohej mbledhja, duke kërkuar një takim me kryetarin e bashkisë. Ata u shprehën të revoltuar, duke deklaruar se “i kemi dhënë votën” dhe kërkuan që shqetësimet e tyre të dëgjoheshin drejtpërdrejt nga drejtuesi i institucionit.

 

Pas përshkallëzimit të situatës dhe tensioneve të krijuara, u vendos ndërprerja e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Sarandë dhe shtyrja e saj për një datë tjetër, kur pritet të rikthehet në diskutim edhe çështja e vendbazimeve të mjeteve ujore. Saranda Web

 

