Saranda mirëpret Festivalin Ndërkombëtar të Muzikës dhe Valleve, kultura nga 5 vende në Shëtitoren buzë detit

29/05/2622:37

Saranda mirëpret Festivalin Ndërkombëtar të Muzikës dhe Valleve, kultura nga 5 vende në Shëtitoren buzë detit. Mbrëmjen e sotme, shëtitorja kryesore e qytetit të Sarandës u kthye në një skenë shumëngjyrëshe të traditave dhe kulturave të ndryshme, duke mirëpritur Festivalin Ndërkombëtar të Muzikës dhe Valleve “Saranda 2026”.

 

Qindra qytetarë dhe vizitorë ndoqën nga afër këtë aktivitet artistik, i cili solli në qytetin bregdetar ritmet, meloditë dhe kostumet karakteristike të vendeve pjesëmarrëse.

 

Në këtë mbrëmje të veçantë artistike performuan grupe folklorike dhe kore nga Polonia, Rumania, Mali i Zi, Letonia dhe Saranda, të cilët prezantuan para publikut pasurinë kulturore dhe traditat e vendeve të tyre. Këngët autentike, vallet tradicionale dhe interpretimet artistike krijuan një atmosferë festive, duke sjellë një mozaik kulturash që u mirëprit me duartrokitje nga të pranishmit.

 

Festivali, i organizuar në bashkëpunim me Bashkinë Sarandë dhe organizata partnere ndërkombëtare, synon të promovojë shkëmbimin kulturor dhe miqësinë mes popujve përmes artit dhe folklorit. Për disa orë, shëtitorja e qytetit u mbush me tingujt e muzikës tradicionale, ngjyrat e kostumeve popullore dhe energjinë e artistëve që përcollën identitetin e vendeve të tyre.

 

Aktiviteti konfirmoi edhe një herë rolin e Sarandës si një qendër mikpritëse e ngjarjeve kulturore ndërkombëtare, duke i ofruar publikut një mbrëmje të paharrueshme ku kultura, muzika dhe vallja bashkuan njerëz nga vende dhe tradita të ndryshme. Saranda Web

 

