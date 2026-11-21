Të dyja takimet do të zhvillohen në orën 13:00, ndërsa pikët kanë rëndësi të veçantë si për garën në pjesën e sipërme të renditjes, ashtu edhe për skuadrat që kërkojnë të largohen nga fundi i tabelës. Butrinti do të presë në Sarandë skuadrën e Tomorit të Beratit, në një përballje të drejtpërdrejtë mes dy ekipeve që synojnë të ngjiten në renditje.
Sarandiotët renditen aktualisht në vendin e katërt me 12 pikë pas 7 ndeshjeve, gjatë të cilave kanë regjistruar 4 fitore dhe 3 humbje. Nga ana tjetër, Tomori ndodhet në vendin e pestë me 10 pikë, të grumbulluara në 6 takime.
Diferenca prej vetëm dy pikësh mes skuadrave e bën këtë ndeshje veçanërisht të rëndësishme. Një fitore do t’i mundësonte Butrintit të forconte pozitat në pjesën e sipërme të klasifikimit dhe të vazhdonte ndjekjen e skuadrave kryesuese. Takimi do të luhet në stadiumin “Andon Lapa”, ku Butrinti do të kërkojë të shfrytëzojë faktorin fushë dhe mbështetjen e tifozëve sarandiotë.
Një sfidë e rëndësishme e pret edhe Delvinën, e cila do të luajë në stadiumin e saj kundër AF Luftëtarit të Gjirokastrës, një prej skuadrave kryesuese të kampionatit. Delvina ndodhet aktualisht në vendin e nëntë me 5 pikë pas 6 ndeshjeve, me një bilanc prej një fitoreje, dy barazimesh dhe tri humbjesh.
Ndërkohë, AF Luftëtari renditet në vendin e dytë me 16 pikë në 6 takime, me 5 fitore dhe një barazim, duke qenë ende i pamposhtur në kampionat. Për Delvinën, kjo përballje përfaqëson një mundësi për të marrë një rezultat pozitiv ndaj një kundërshtari të fortë dhe për të përmirësuar pozicionin në renditje.
Pas ndeshjeve të zhvilluara deri tani, kryesimin e Grupit B e mban Bylis B me 16 pikë, po aq sa AF Luftëtari i vendit të dytë. Maliqi renditet i treti me 13 pikë, ndërsa Butrinti ndjek me 12 pikë. Pas sarandiotëve vjen Tomori me 10 pikë, ndërsa Devolli ka grumbulluar 8 pikë. Apolonia dhe Albpetroli kanë nga 7 pikë, ndërsa Delvina ndodhet në vendin e nëntë me 5 pikë.
Në këtë situatë, ndeshjet e së dielës mund të sjellin ndryshime në renditje, veçanërisht në garën për vendet e para.
Ndeshjet e së dielës, 22 nëntor – ora 13:00
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Erzeni – Eagle Football
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Shiroka – Tërbuni
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Memaliaj – Maliqi
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Delvina – AF Luftëtari
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Bylis B – Devolli
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Apolonia – Albpetrol
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Butrinti – Tomori
Për Butrintin, objektivi është vazhdimësia në garën për kreun, ndërsa Delvina kërkon pikë të rëndësishme për t’u ngjitur në klasifikim. Të dyja skuadrat do të kenë avantazhin e fushës së tyre në përballjet e kësaj fundjave.