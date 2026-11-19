Ndahet papritur nga jeta këngëtari i polifonisë shqiptare Elton Zholi
Është ndarë papritur nga jeta këngëtari i polifonisë shqiptare, Elton Zholi. Lajmi i hidhur është pritur me trishtim nga familjarët, miqtë, kolegët dhe dashamirësit e këngës polifonike.
Elton Zholi ishte një këngëtar i përkushtuar ndaj polifonisë shqiptare, duke marrë pjesë ndër vite në festivale, koncerte dhe aktivitete të ndryshme artistike. Përmes interpretimeve të tij, ai dha kontribut në ruajtjen dhe promovimin e kësaj tradite të rëndësishme të trashëgimisë kulturore shqiptare.
I njohur për dashurinë ndaj këngës polifonike, Eltoni do të kujtohet për kontributin e tij artistik, por edhe për marrëdhëniet e mira me miqtë dhe kolegët me të cilët ndau skenën.
Ndarja e tij e parakohshme nga jeta përbën një humbje për familjen, njerëzit e afërt dhe komunitetin e polifonisë shqiptare.
Këngët dhe interpretimet e tij do të mbeten një kujtim i çmuar për të gjithë ata që e njohën dhe e dëgjuan ndër vite.
Saranda Web i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes Zholi, të afërmve, miqve dhe kolegëve të tij.
U prehsh në paqe!