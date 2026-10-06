Sezoni i ullirit 2026, pritshmëri për më shumë prodhim dhe çmime më të ulëta të vajit
Sezoni i vjeljes së ullirit po afrohet për zonën e Lukovës, Konispolit dhe Delvinës, me pritshmëri të përgjithshme për një prodhim më të lartë krahasuar me një vit më parë. Megjithatë, thatësira e tejzgjatur mbetet një faktor që mund të ndikojë në rendimentin e ullishteve. Në Lukovë është bërë thirrje që vjelja të mos fillojë përpara datës 1 nëntor, me synimin për të rritur prodhimin dhe cilësinë e vajit. Apeli kërkon që ullirit t’i lihet më shumë kohë për pjekje, përpara se të nisë grumbullimi dhe dërgimi në fabrikat e përpunimit.
Për Konispolin dhe Delvinën, nisja e vjeljes do të varet nga pjekja e ullirit dhe kushtet e motit. Sasia dhe cilësia e prodhimit në këto zona do të bëhen më të qarta me përpunimin e sasive të para.
Cikli biologjik i ullirit dhe shërbimet e kryera gjatë vitit janë ndër faktorët që ndikojnë në prodhim. Kujdesi për ullishtet merr rëndësi të veçantë në sezonet me mungesë reshjesh, ndërsa mungesa e mekanizimit mund të vështirësojë vjeljen dhe të shtojë kostot për fermerët.
Një prodhim më i bollshëm mund të shoqërohet edhe me ulje të çmimit të vajit të ullirit. Shtimi i ofertës krijon presion mbi çmimet e grumbullimit, por vlera përfundimtare do të varet nga cilësia e vajit, kërkesa në treg dhe kostot e përpunimit. Për sezonin e ri ende nuk ka një çmim të konfirmuar për Lukovën, Konispolin dhe Delvinën.
Për familjet që sigurojnë të ardhura nga ulliri, rëndësi ka jo vetëm sasia e vjelë, por edhe mundësia për ta shitur prodhimin me një çmim që mbulon shpenzimet. Pagesat për fuqinë punëtore, transportin dhe përpunimin ndikojnë drejtpërdrejt në fitimin që mbetet në fund të sezonit.
Javët e ardhshme do të tregojnë nëse pritshmëritë për më shumë prodhim do të realizohen edhe në ullishtet e këtyre zonave dhe si do të reflektohet sezoni i ri në çmimin e vajit për konsumatorët. Saranda Web