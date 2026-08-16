logo
0
Rezervime Suvenire

Arben Llangozi denoncon Policinë e Sarandës: “Me armë në dorë për presion dhe terror”

16/08/2618:49

Shperndaje:

Arben Llangozi denoncon Policinë e Sarandës: “Me armë në dorë për presion dhe terror”

Avokati Arben Llangozi ka dalë me një reagim të fortë publik, duke denoncuar atë që ai e cilëson si një ndërhyrje të papranueshme të punonjësve të Policisë së Sarandës në ambientet e Orange Club. Në qendër të akuzave të tij është shefi i Krimeve në Sarandë, Mateo Bakalli, ndërsa avokati thotë se pretendimet e tij mbështeten edhe në pamje filmike nga kamerat e sigurisë.

 

 

Sipas versionit të bërë publik nga Llangozi, ngjarja ka nisur pasi tre persona, të cilët pretendohet se ndodheshin në gjendje të dehur, kanë ngacmuar të fejuarën e një klienti të klubit. Punonjësit e sigurisë së subjektit kanë ndërhyrë dhe i kanë nxjerrë personat jashtë ambienteve.

 

Policia, e cila sipas këtij versioni ndodhej pranë, ka ndërhyrë fillimisht për qetësimin e situatës. Avokati pretendon se deri në atë moment nuk kishte pasur konflikt apo përplasje ndërmjet punonjësve të sigurisë së Orange Club dhe efektivëve të policisë.

 

Situata, sipas denoncimit, ka ndryshuar pas mbërritjes së shefit të Krimeve në Sarandë, Mateo Bakalli, i cili ishte i veshur civil.

 

Llangozi pretendon se Bakalli ka fyer punonjësit e sigurisë dhe ka urdhëruar shoqërimin e tyre. Në pamjet që avokati thotë se dokumentojnë ngjarjen, shfaqen efektivë policie të armatosur brenda ambienteve të klubit. Pikërisht këto pamje janë përdorur nga Llangozi për të ngritur akuza të forta mbi mënyrën se si është zhvilluar ndërhyrja policore.

 

Avokati e përshkruan situatën me tone tepër të ashpra, duke e krahasuar praninë e efektivëve me armët e shërbimit në duar me një “skenë gangsterësh”, ndërsa flet për “presion dhe terror” ndaj punonjësve të subjektit.  Saranda Web

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok sarandaweb Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Qytetari denoncon kushtet te stacioni i autobusave te “9 Tetori”: Presin në diell dhe në shi

Qytetari denoncon kushtet te stacioni i autobusave te “9 Tetori”: Presin në diell dhe në shi
Gastro House Pizza në Sarandë &#8211; Porosit në Digital City ose Wolt

Gastro House Pizza në Sarandë – Porosit në Digital City ose Wolt
Policia publikon suksesin: Ka arrestuar 2 persona në Qafë Botë, u kapën me një boçe

Policia publikon suksesin: Ka arrestuar 2 persona në Qafë Botë, u kapën me një boçe
Për vete nuk kursehen: 1,300 euro një karrige deputeti, 400,000 euro për udhëtime dhe 250,000 për karburant

Për vete nuk kursehen: 1,300 euro një karrige deputeti, 400,000 euro për udhëtime dhe 250,000 për karburant
Arben Llangozi denoncon Policinë e Sarandës: “Me armë në dorë për presion dhe terror”

Arben Llangozi denoncon Policinë e Sarandës: “Me armë në dorë për presion dhe terror”
Pasticeri Bleta Premium në Sarandë kërkon Bukëpjekës (Furxhi)

Pasticeri Bleta Premium në Sarandë kërkon Bukëpjekës (Furxhi)

Suvenire

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 33

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 33

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 25

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 25

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 12

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 12

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.