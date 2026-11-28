Saranda kremton 28 Nëntorin në vendin ku u ngrit flamuri më 1912, opozita bojkoton ceremoninë
Saranda shënoi 114-vjetorin e shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë me ceremoninë e ngritjes së flamurit kuqezi. Aktiviteti u zhvillua në orën 10:00 të së shtunës, më 28 nëntor, në vendin ku flamuri shqiptar u ngrit më 5 dhjetor 1912, një javë pas shpalljes së Pavarësisë në Vlorë.
Në ceremoni morën pjesë kryetari i Bashkisë së Sarandës, Oltion Çaçi, deputeti Vasil Llajo, nga përfaqësues të shoqatave, të Policisë së Shtetit dhe qytetarë. Ashtu si vitin e kaluar, opozita e bojkotoi ceremoninë. Asnjë përfaqësues i saj nuk mori pjesë në aktivitet.
Vendi ku u zhvillua ceremonia e 28 Nëntorit lidhet me një datë të historisë së qytetit. Më 5 dhjetor 1912, shtatë ditë pasi në Vlorë u shpall Pavarësia e Shqipërisë, në këtë vend u ngrit flamuri kuqezi.
Ceremonia e kësaj të shtune bashkoi përvjetorin e Pavarësisë me kujtesën e asaj ngjarjeje në Sarandë. Ndërsa 28 Nëntori shënon ditën e shpalljes së Pavarësisë në Vlorë, 5 dhjetori kujton ngritjen e flamurit në qytet.
Pikërisht aty u mblodhën qytetarët për të kremtuar festën kombëtare. Saranda Web