Në prag të festave të Nëntorit, shkolla 9-vjeçare “Shefqet Sulejmani” në Gjashtë u mbush me ngjyrat e flamurit, emocionet e fëmijëve dhe bukurinë e traditave shqiptare. Me këngë, valle, recitime dhe kostume popullore, nxënësit sollën në skenë një koncert festiv, duke përcjellë dashurinë për atdheun, krenarinë kombëtare dhe respektin për trashëgiminë kulturore shqiptare.
Por kjo festë kishte edhe një domethënie të veçantë. Për herë të parë, në skenën e kësaj shkolle u prezantuan kostumet e reja popullore çame dhe labe, të realizuara falë bujarisë, bashkëpunimit dhe përkushtimit të njerëzve që e duan traditën.
Stafi i shkollës, nxënësit dhe prindërit përcollën mirënjohjen e tyre për Rajmonda Nexhipin, për sigurimin e pëlhurës së kostumeve popullore çame, dhe Hamza Dukën, për sigurimin e pëlhurës së kostumeve popullore labe.
Një falënderim i veçantë iu drejtua dy rrobaqepëseve, Alma Muçobega dhe Xhensila Islamaj, që me mjeshtërinë e tyre u dhanë jetë këtyre veshjeve, si dhe stafit pedagogjik për punën dhe përkushtimin në zbukurimin e kostumeve.
Këto veshje nuk do të mbeten thjesht një kujtim i kësaj feste. Ato do të jenë pjesë e përhershme e garderobës së shkollës, një pasuri kulturore që do të trashëgohet nga një brez nxënësish te tjetri.
Sepse atdhedashuria nuk mësohet vetëm nga faqet e librave. Ajo kultivohet përmes këngës, valles, gjuhës, traditës dhe shembullit të bukur të njerëzve që japin diçka nga vetja për brezat që vijnë.
Kur fëmijët veshin traditën, e shkuara merr jetë dhe e ardhmja ruan rrënjët e saj.
Gëzuar festat e Nëntorit! Saranda Web