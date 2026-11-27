Qeveria miratoi më 27 nëntor 2026 kriteret e reja për certifikimin e agroturizmit dhe ndërtimin e strukturave që i shërbejnë kësaj veprimtarie. Sipas vendimit, vetëm subjektet e certifikuara mund të përdorin emërtimin “Agroturizëm” në emrin tregtar ose në ambientet e tyre.
Vendimi përcakton sa tokë duhet të ketë ferma, çfarë shërbimesh duhet t’u ofrojë vizitorëve dhe sa nga ushqimet e pijet duhet të vijnë nga prodhimi i vet dhe nga prodhuesit lokalë. Për projektet brenda brezit bregdetar parashikohet një procedurë e posaçme për lejet e zhvillimit dhe të ndërtimit.
Cilat ferma mund të certifikohen?
Fermat bujqësore duhet të kenë të paktën 1 hektar tokë të mbjellë me kultura bujqësore. Toka mund të jetë në pronësi ose në përdorim të subjektit. Për fermat blegtorale kërkohet të paktën gjysmë hektari tokë, në pronësi ose në përdorim. Ferma duhet të arrijë gjithashtu të paktën njërin prej këtyre pragjeve:
– 10 krerë gjedhë
– 100 krerë dele ose dhi
– 200 shpendë
– 200 lepuj
– 50 zgjoje bletësh
– 20 derra
– 10 krerë njëthundrakë
Lejohet edhe kombinimi i dy ose më shumë kategorive, me kusht që secila të arrijë të paktën gjysmën e pragut përkatës. Për shembull, një fermë me 5 krerë gjedhë dhe 50 dele e plotëson kriterin e numrit të kafshëve. Për këtë fermë zbatohet edhe kushti i sipërfaqes prej të paktën gjysmë hektari.
Njësitë e akuakulturës duhet të kenë të paktën 3 000 metra katrorë sipërfaqe ujore për kultivimin e peshkut, midhjeve ose organizmave të tjerë ujorë, në përputhje me legjislacionin për akuakulturën dhe burimet ujore.
Të paktën 30% nga ferma dhe 40% nga prodhuesit lokalë
Subjektet e certifikuara duhet t’u ofrojnë vizitorëve ushqim e pije, si dhe aktivitete argëtuese ose edukative të lidhura me fermën apo mjedisin përreth. Akomodimi është fakultativ. Kur ofrohet, struktura mund të ketë deri në 60 shtretër.
Për ushqimet dhe pijet që u ofrohen vizitorëve, vendimi përcakton këto përqindje:
- Të paktën 30% duhet të vijnë nga vetë ferma ose njësia bujqësore e subjektit.
- Të paktën 40% duhet të jenë produkte lokale. Vendimi i përkufizon si produkte të prodhuara ose të përpunuara në territorin e bashkisë ku ushtrohet veprimtaria ose, kur kjo nuk është e mundur, brenda qarkut përkatës.
- Jo më shumë se 30% mund të kenë origjinë tjetër.
Këto përqindje vlerësohen për veprimtarinë e një viti. Për të provuar origjinën e produkteve përdoren, sipas rastit, regjistrat e prodhimit, kontratat me prodhuesit lokalë, faturat dhe regjistri i furnitorëve.
Si jepen lejet për agroturizëm në bregdet?
Për projektet brenda brezit bregdetar, lejet e zhvillimit dhe të ndërtimit jepen nga Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Ujit (KKTU). Pasi merr lejen e zhvillimit, subjekti duhet të pajiset me certifikatë paraprake nga ministria përgjegjëse për turizmin, përpara se të kërkojë lejen e ndërtimit. Nëse certifikata paraprake nuk jepet, leja e zhvillimit konsiderohet e shfuqizuar.
Për projektet jashtë brezit bregdetar, vendimi parashikon që lejet të lëshohen nga njësia e vetëqeverisjes vendore, në përputhje me dokumentet e planifikimit vendor. Projektet brenda zonave të mbrojtura duhet të respektojnë edhe legjislacionin që zbatohet në ato zona.
Si aplikohet dhe sa zgjat certifikata?
Kërkesa paraqitet përmes e-Albania. Dosja përfshin, sipas llojit të aktivitetit, dokumentet e pronësisë ose të përdorimit të tokës, fotografitë e fermës dhe strukturës pritëse, planimetrinë dhe përshkrimin e veprimtarisë. Subjekti deklaron gjithashtu origjinën e produkteve dhe aktivitetet që do t’u ofrojë vizitorëve.
Kërkesat shqyrtohen nga Komisioni i Certifikimit pranë ministrisë përgjegjëse për turizmin. Komisioni mund të kërkojë edhe verifikim në terren. Certifikata për ushtrimin e veprimtarisë lëshohet për pesë vjet, me të drejtë rinovimi. Vlefshmëria e certifikatës paraprake lidhet me afatin e lejes së ndërtimit.
Certifikata mund të pezullohet ose të shfuqizohet kur subjekti nuk plotëson kriteret. Vendimi parashikon edhe nisjen e procedurave për rikthimin e granteve ose përfitimeve të tjera publike kur certifikimi është përdorur për të marrë mbështetje dhe veprimtaria e agroturizmit nuk është ushtruar realisht ose është ndërprerë menjëherë pas përfitimit.
Vendimi hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. Me hyrjen e tij në fuqi, shfuqizohet vendimi i vitit 2018 që rregullonte certifikimin e agroturizmit. Saranda Web