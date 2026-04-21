logo
0
Rezervime Suvenire

Ndahet nga jeta Fatmir Shero, biznesmeni dhe aktivisti i përkushtuar nga Konispoli

21/04/26 23:35

Shperndaje:

Një lajm që rëndon shpirtin dhe lë pas një boshllëk të pazëvendësueshëm ka tronditur Konispolin dhe gjithë zonën përreth. Është ndarë nga jeta Fatmir Shero, biznesmeni i njohur dhe një nga njerëzit më të përkushtuar ndaj komunitetit, një njeri që la gjurmë të thella në jetën e shumë familjeve dhe në vetë ndërgjegjen qytetare.

 

Largimi i tij i parakohshëm sjell dhimbje të thellë dhe një ndjenjë humbjeje që vështirë përshkruhet me fjalë. Fatmir Shero nuk ishte thjesht një sipërmarrës i suksesshëm, por mbi të gjitha një njeri me zemër të madhe, gjithmonë pranë njerëzve në nevojë, një zë i fortë për komunitetin dhe një mik i rrallë për këdo që e njohu.

 

Ai ishte nga ata njerëz që nuk kursenin as kohën dhe as energjinë për të ndihmuar të tjerët, duke u bërë një shtyllë mbështetjeje për shumëkënd. Sot, mungesa e tij ndihet thellë, jo vetëm në familje, por në çdo cep të komunitetit ku ai dha kontributin e tij.

 

Ceremonia e varrimit do të zhvillohet ditën e enjte, më 23 prill, në orën 10:00, në varrezat e Vlorës.

I përjetshëm kujtimi i tij. Ngushëllime familjes në këtë dhimbje të madhe.

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok saranda.web Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Policia Bashkiake Himarë ndalon një shofer në gjendje të dehur, bënte manovra të rrezikshme

Policia Bashkiake Himarë ndalon një shofer në gjendje të dehur, bënte manovra të rrezikshme
Kompania Gjoni kërkon të punësojë Punonjës Magazine

Kompania Gjoni kërkon të punësojë Punonjës Magazine
Njoftim pune nga Art &#038; Tourism Development Group në Sarandë

Njoftim pune nga Art & Tourism Development Group në Sarandë
80-vjeçari denoncon në Policinë e Sarandës: Më vodhën portofolin kur ecja në rrugë

80-vjeçari denoncon në Policinë e Sarandës: Më vodhën portofolin kur ecja në rrugë
Prishi qetësinë publike duke bërtitur me një lodër në dorë, procedohet penalisht

Prishi qetësinë publike duke bërtitur me një lodër në dorë, procedohet penalisht

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.