Ndahet nga jeta Fatmir Shero, biznesmeni dhe aktivisti i përkushtuar nga Konispoli
Një lajm që rëndon shpirtin dhe lë pas një boshllëk të pazëvendësueshëm ka tronditur Konispolin dhe gjithë zonën përreth. Është ndarë nga jeta Fatmir Shero, biznesmeni i njohur dhe një nga njerëzit më të përkushtuar ndaj komunitetit, një njeri që la gjurmë të thella në jetën e shumë familjeve dhe në vetë ndërgjegjen qytetare.
Largimi i tij i parakohshëm sjell dhimbje të thellë dhe një ndjenjë humbjeje që vështirë përshkruhet me fjalë. Fatmir Shero nuk ishte thjesht një sipërmarrës i suksesshëm, por mbi të gjitha një njeri me zemër të madhe, gjithmonë pranë njerëzve në nevojë, një zë i fortë për komunitetin dhe një mik i rrallë për këdo që e njohu.
Ai ishte nga ata njerëz që nuk kursenin as kohën dhe as energjinë për të ndihmuar të tjerët, duke u bërë një shtyllë mbështetjeje për shumëkënd. Sot, mungesa e tij ndihet thellë, jo vetëm në familje, por në çdo cep të komunitetit ku ai dha kontributin e tij.
Ceremonia e varrimit do të zhvillohet ditën e enjte, më 23 prill, në orën 10:00, në varrezat e Vlorës.
I përjetshëm kujtimi i tij. Ngushëllime familjes në këtë dhimbje të madhe.
