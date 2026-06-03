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Protestuesit shpartallojnë gardhin e Policisë, rrebelimi qytetar vërshon përpara kryeministrisë

03/06/2619:25

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Protestuesit shpartallojnë gardhin e Policisë, rrebelimi qytetar vërshon përpara kryeministrisë 

Dita e katërt e protestës qytetare në Tiranë është shoqëruar me pjesëmarrje masive, ku dhjetëra mijëra qytetarë janë mbledhur në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit” për të kërkuar plotësimin e pesë kërkesave që organizatorët i kanë cilësuar si të panegociueshme.

 

 

Mes thirrjeve kundër qeverisë dhe pankartave në mbrojtje të pronës private dhe pasurive kombëtare, protestuesit kanë rrëzuar gardhin metalik të vendosur nga Policia e Shtetit në afërsi të Kryeministrisë. Pas shembjes së barrierës, turma ka avancuar përpara godinës së qeverisë, duke e kthyer qendrën e kryeqytetit në skenën e një prej protestave më të mëdha të viteve të fundit.

 

Organizatorët e kanë cilësuar këtë mobilizim si një revoltë qytetare kundër politikave që, sipas tyre, kanë dëmtuar interesin publik dhe pasuritë e vendit. Në qendër të protestës qëndrojnë pesë kërkesat kryesore: dorëheqja e qeverisë, shfuqizimi i statusit dhe kuadrit ligjor për investitorët strategjikë, shfuqizimi i Paketës së Maleve, anulimi i ndryshimeve në Ligjin për Zonat e Mbrojtura dhe anulimi i ndryshimeve në Ligjin për Trashëgiminë Kulturore.

 

Ndërsa protestuesit vazhdojnë të qëndrojnë përpara Kryeministrisë, atmosfera mbetet e tensionuar. Forca të shumta policie janë vendosur në perimetrin e institucioneve kryesore shtetërore, ndërsa organizatorët deklarojnë se protesta do të vijojë deri në realizimin e kërkesave të tyre.

 

“Koha e heshtjes ka mbaruar. Shqipëria u përket qytetarëve të saj”, është mesazhi që përsëritet nga protestuesit, të cilët pretendojnë se lëvizja ka marrë mbështetje nga qytetarë nga e gjithë Shqipëria dhe diaspora.

 

Me pjesëmarrjen e dhjetëra mijëra qytetarëve, protesta e ditës së katërt po konsiderohet si kulmi i mobilizimit qytetar të nisur disa ditë më parë në kryeqytet.

 

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