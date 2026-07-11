Arameras Resort kërkon të punësojë Financiere me eksperiencë
Arameras Resort kërkon të punësojë Financiere me eksperiencë në:
✔️ Programin Financa 5
✔️ Përgatitjen e pagave dhe deklarimeve
✔️ Menaxhimin e inventarëve për restorante, hotele dhe beach bar
✔️ Përgatitjen e bilanceve mujore dhe raporteve financiare
Ofrohet:
✅ Punësim afatgjatë
✅ Ambient profesional dhe mundësi zhvillimi në karrierë
Të interesuarit të dërgojnë CV në [email protected] ose të kontaktojnë në +355 69 286 7349
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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