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Arameras Resort kërkon të punësojë Financiere me eksperiencë

11/07/269:55

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Arameras Resort kërkon të punësojë Financiere me eksperiencë në:

 

✔️ Programin Financa 5
✔️ Përgatitjen e pagave dhe deklarimeve
✔️ Menaxhimin e inventarëve për restorante, hotele dhe beach bar
✔️ Përgatitjen e bilanceve mujore dhe raporteve financiare

 

Ofrohet:

 

✅ Punësim afatgjatë
✅ Ambient profesional dhe mundësi zhvillimi në karrierë

 

Të interesuarit të dërgojnë CV në [email protected] ose të kontaktojnë në +355 69 286 7349

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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